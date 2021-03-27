طرق تسريع الولادة في نهاية الشهر التاسع

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 مارس 2021 01:09 مساءً - في حين أن العديد من النساء يلدن أطفالاً أصحاء تماماً قبل أسبوعين، أو بعد موعد ولادتهن المفترض، من المستحسن أن تنتظر النساء حتى 39 أسبوعاً على الأقل للولادة. فمن الأفضل ترك الطبيعة الأم تقرر موعد مجيء طفلك.

لكن إذا تخطيت الـ 40 أسبوعاً، فإليك ثماني طرق طبيعية لتحفيز المخاض، تطرحها Jessica Costa, MSN, APRN, CNM من كليفلاند كلينك، بناء على رغبة القارئات، مع العلم أن معظم هذه الأساليب مجرد قصص وليس لديها دليل قوي على أنها تؤدي إلى نتيجة، لذلك يجب عليك دائماً التحدث إلى طبيبك الخاص، قبل تجربة أي من هذه الأساليب.

1. تمارين رياضية

تقلل الرياضة من التوتر

مثل المشي لمسافات طويلة، حيث يمكن أن ترفع التمارين معدل ضربات القلب. حتى إذا لم تنجح هذه الطريقة، فهي طريقة رائعة لتخفيف التوتر والحفاظ على قوة جسمك لأداء المهمة المقبلة.

2. تنشيط الحلمة

يمكن أن يؤدي تحفيز الحلمتين إلى تقلص الرحم وقد يؤدي إلى المخاض.

تحفيز الحلمة يؤدي إلى إنتاج الأوكسيتوسين. وهو الهرمون الذي يتسبب في تقلص الرحم ويؤدي بالثدي إلى إخراج الحليب.

في الواقع، إذا اخترتِ إرضاع طفلك بعد الولادة مباشرة، فإن هذا التحفيز نفسه هو ما سيساعد الرحم على التقلص إلى حجمه الأصلي. إذ يمكنك محاولة استخدام مضخة الثدي للقيام بهذه العملية.

3. الوخز بالإبر

يعتقد في الطب الصيني، أن الوخز بالإبر يوازن الطاقة الحيوية داخل الجسم. وقد يحفز أيضاً التغيرات في الهرمونات أو الجهاز العصبي. لكن يجب أن يتم اللجوء إليه فقط من قبل اختصاصي الوخز بالإبر المرخص. فهذه الطريقة تزيد من اتساع عنق الرحم. وإذا لم يؤد العلاج إلى تسريع مخاضك، فهو يظل وسيلة ممتازة لتخفيف الألم أثناءه.

4. زيت الخروع

كبسولات زيت الخروع

شرب ما يعادل (29.57-59.14 مل) من زيت الخروع يحفز إفراز البروستاجلاندين، والذي يمكن أن يساعد في اتساع عنق الرحم وبدء المخاض.

من المستحسن أن يتم ذلك تحت إشراف طبيب، والحرص على عدم الإفراط في شربه.

5. مواعيد الأكل

تناول التمر

تظهر بعض الأبحاث أن تناول التمر في الأسابيع الأخيرة من الحمل يسرّع المخاض، ويقلل من الحاجة إلى استخدام Pitocin أثناءه.

6. شاي أوراق التوت الأحمر

شاي أوراق التوت الأحمر

غالباً ما تنصح القابلات بشرب شاي أوراق التوت الأحمر مع اقتراب موعد ولادتك. فقد يؤدي الشاي إلى تقوية الرحم استعداداً للولادة. حتى لو لم ينجح ذلك، سيحافظ المشروب على رطوبة بشرتك.

نصيحة "الخليج 365 نت": استشيري طبيبك قبل تناول أي وصفة