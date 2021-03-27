أثر فقدان أحد الوالدين على الطفل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 مارس 2021 01:09 مساءً - جدول محتوى

فقدان الطفل لأحد الوالدين في سنٍ مبكرة حدث يصعب تحمله نظرا لآثاره النفسية السيئة عليه، لذلك يجب التعامل معه بطريقة استثنائية، حتى يتمكن الطفل من تخطي هذه المرحلة بسلام، والاستمرار في حياته بشكل طبيعي..ولمداواة هذا الحزن والإحساس بالفقدان للأم كانت أو للأب.. معنا الدكتورة الهام أبو الفتوح استشاري الطب النفسي ومحاضرة التنمية البشرية لشرح الكثير

أغلب الذين فقدوا آباءهم في مرحلة مبكرة، يعانون من عدة اضطرابات واضحة، ، يكون حزن الذكور الكبار أقل عمقاً من حزن الإناث

من حيث شدته، بل يختلف لاختلاف أسبابه، وبالتالي ستختلف طريقة التعامل معه

الحزن على فقدان الأب لدى الذكور والإناث لا يختلف كثيرا في سنوات الطفولة

لا يكون الصغار قد تمكنوا بعد من تشكيل وجهة نظر واضحة تجاه الموت، وغالباً ما يرتبط الموت عندهم بالتقدم في السن،وهذا أحد أسباب الصدمة

صلة الأطفال الصغار مع الأم أو الأب لا تكون محكومة بالمنطق بل تكون العاطفة غالبة على ارتباطهم ،و حزن الأطفال عند رحيل أحد الوالدين صدمةً نفسية، وفكرية، ووجودية

لا يرتبط حزن الإناث على فقدان الوالد بمرحلة عمرية ..بل ستواجه الأنثى حزناً عميقاً على رحيل والدها حتى لو كانت في الخمسين من عمرها

كما أن نظرة الإناث إلى الأب، تختلف عن نظرة الذكور، الإناث نظرتهن أكثر عقلانية ؛ حيث يشكِّل رحيل الأب فراغاً عاطفياً لديهنّ، وحزنٍ عميق وشعور بالوحدة

أشبه بمشاعر المرأة في حالة الهجر، حيث يتولد لديها خوف دائم من الهجر

فقدان الأب يترك أثراً عميقاً في نفس الأنثى، سواء كانت علاقتهما جيدة، أم سيئة،

أولها الحزن العام ، ثم الانكسار العاطفي نتيجة رحيل الأب، والشعور بفقدان مصدر الحنان والإلهام

علاقة الأنثى بوالدها تجعل فقدانه صدمةً عاطفية كبيرة، بل مضاعفة حيث تمتزج عدة مشاعر حزينة في آن معاً

صدمة نفسية للطفل الذكر وأكثر ما تتجلى عند محاولة الأم أو الأقارب أو زوج الأم أخذ مكان الأب، من حيث السلطة والتربية

نجد الصدمة ..أقل حدةً، خاصة في المراحل المتقدمة من العمر، وفي العموم يشعر الأطفال ذكوراً وإناثاً بحالة من الخطر وانعدام الأمان بعد فقدان الأب

فقدان الأب يؤثر على الذكور من منطلق غياب القوة والسلطة؛ حيث يشعر الأطفال الذكور أنَّ مصدر القوة، ومصدر الرفاهية (الدخل)، والمثل الأعلى قد رحل

لا يوجد وصفة سحرية، تنزع الحزن من قلوب الأطفال والمراهقين، لكن يمكن مساعدتهم وعلى الأمد الطويل؛ ليتجاوزوا حزنهم

الصدمة لا ترتبط بفقدان الأب فقط، بقدر ما تعتبر صدمة وجودية وعاطفية كبيرة، تحتاج إلى عناية خاصة، ومتابعة نفسية متخصصة

الطفل يجب أن يشعر بالاستقرار والأمان، أن نتعامل مع غضبه وتطمينه بخصوص الجانب المادي والجانب العاطفي

​ على الأقارب أن يلعبوا دوراً إيجابياً في مساعدة الأطفال على الخروج من محنتهم، حيث يجب تجنيب الأطفال العبارات التي يحفظونها

تماسك الأمِّ وصمودها من أجل أطفالها أمرٌ جوهري، حيث سيستمد الأطفال القدرة من والدتهم على مجابهة الحزن

لا يجب منع الأطفال من التعبير عن حزنهم، الحديث عن الحزن والبوح بالمشاعر سيساعدهم على تجاوز هذه المحنة

ومن بين النقاط الحساسة .. طريقة ذكر الأب؛ حيث قد تجرِّح بعض الأمَّهات بأزواجهن بعد الوفاة ، ولهذا أثر سيء على الصحة النفسية للأطفال

زواج الأم بعد وفاة الأب، من الأمور التي تشغل بال الأطفال، ويجب أن تكون الأم صريحة مع أبنائها بهذا الخصوص