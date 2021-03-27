شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم فوائد الحبة السوداء على الريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 27 مارس 2021

تتعدد فوائد تناول الحبة السوداء على الريق حيث إنها تساعد على رفع مستويات الطاقة واليقظة، وبالتالي زيادة القدرة على التركيز. كما أن تناول الحبة السوداء بكميات معقولة بانتظام يومياً قد يساعدك على تحسين التنفس وتحسين مستويات الطاقة أثناء ممارسة التمارين الرياضية



وفق مقال لموقع (ويب طب) هذه هي أهم فوائد الحبة السوداء على الريق:

خسارة الوزن الزائد

قد يساعد تناول ملعقة صغيرة من الحبة السوداء على الريق وقبل النوم على خسارة الكيلوغرامات الزائدة وبطريقة آمنة، ولكن إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية عليك مراجعة الطبيب أولًا.

نمو الشعر

من المعروف عن الحبة السوداء فوائدها العديدة المتعلقة بنمو الشعر، وتقويته وتكثيفه، سواء كنت تفكر في استخدام زيت الحبة السوداء موضعيًا على الشعر أو في تناول حفنة من الحبة السوداء على الريق يوميًا، فإن النتائج حتمًا سوف تذهلك.

مكافحة أمراض الجهاز التنفسي

من فوائد الحبة السوداء على الريق علاج بعض مشاكل الجهاز التنفسي ومكافحتها، لا سيما التهابات الجيوب الأنفية المزعجة، كما أن الحبة السوداء تساعد كذلك على التخلص من احتقان الحلق والتخلص من البلغم المتراكم في المجاري التنفسية.

مكافحة السرطانات

يزيد تناول الحبة السوداء أثناء علاج نوع من أنواع سرطانات الدم، والذي يعرف بسرطان الدم الليمفاوي بتقليل احتمالية بقاء الإصابة بالسرطان.

علاج الانتفاخ والغازات

من فوائد الحبة السوداء على الريق قدرتها على علاج الانتفاخ والغازات واضطرابات المعدة عند تناولها صباحًا قبل وجبة الفطور.

فوائد أخرى لتناول الحبة السوداء على الريق

لا تقتصر فوائد الحبة السوداء على الريق على ما ذكر أعلاه، بل تمتد لتشمل الأمور التالية كذلك:

مكافحة الكحة والسعال.

علاج الصداع.

علاج ألم الأسنان.

مكافحة التهابات المفاصل.

القضاء على الديدان المعوية.

خفض ضغط الدم المرتفع.

تسريع شفاء الجروح.

زيادة نعومة البشرة.

تخفيف رد الفعل التحسسي.

نصائح ومحاذير الحبة السوداء

عند التفكير في تناول الحبة السوداء على الريق، عليك أن تتناول الحبوب التي حمصت قليلًا على النار دون إضافات، فالحبوب السوداء النيئة قد تكون ثقيلة على الجهاز الهضمي، ورغم أن الحبة السوداء امنة نسبيًا، إلا أنها مثل غيرها من العلاجات الطبيعية قد تحمل بعض الأضرار المحتملة، لذا يفضل تجنبها من قبل:

المرضعات والحوامل والأطفال.

المصابون بانخفاض ضغط الدم، فقد تخفض الحبة السوداء الضغط بشكل كبير وخطير.

الأشخاص المقبلين على عملية جراحية، يفضل الكف عن تناول الحبة السوداء قبل موعد العملية بأسبوعين.

مرضى السكري، فقد تؤثر على مرضى السكري بشكل خطير إن لم يتم تناولها بإشراف طبي.