125 ألف جرعة لقاح كورونا تصل إلى فلسطين خلال أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن بلادها تتسلم 125 ألف جرعة من لقاحي "سينوفاك" الصيني و"أسترازينيكا" البريطاني خلال أيام.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الكيلة قولها إن جرعات لقاح "سينوفاك" البالغة 100 ألف جرعة، عبارة عن تبرع من الحكومة الصينية، أما لقاحات "أسترازينيكا" التي تبلغ 25 ألف جرعة هي من أولى الدفعات التي اشترتها الحكومة من الشركات المصنعة للقاحات.



وأشارت إلى أن الحكومة رصدت 12 مليون دولار من الخزينة العامة لشراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وجرى الاتفاق مع بعض الشركات وتحويل دفعات مالية لها لحجز وإرسال اللقاحات إلى فلسطين، للاستمرار في حملة التطعيم ضد الفيروس.

وتشهد محافظات الضفة الغربية تصاعدا في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث وصلت نسب إشغال المستشفيات ومراكز علاج فيروس كورونا في الضفة الغربية 100%.

وسجلت الأراضي الفلسطينية نحو 250 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 2656 حالة وفاة.