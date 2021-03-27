شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق بسيطة لزيادة مستويات هرمون السعادة فى جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السيروتونين أو هرمون السعادة مهم لجسم الإنسان فهو المسئول الأول عن الحالة المزاجية للشخص ، ويُعرف هذا الهرمون بدوره الهام في تعزيز النوم الجيد من خلال تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية والشهية وتعزيز التعلم والذاكرة وتعزيز المشاعر الإيجابية والسلوك الاجتماعي الإيجابي.

ووفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا، يمكن أن تجعلك مستويات السيروتونين المنخفضة تشعر بالقلق والاكتئاب وسرعة الانفعال والعدوانية والتعب والاندفاع يمكن أن يقلل من شهيتك ويجعلك تشعر بالغثيان ويؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.



هرمون السيروتونين

6 طرق لتعزيز السيروتونين بالجسم:

الطعام: لا يمكنك زيادة مستوى السيروتونين من الطعام لكن يمكنك الحصول على التربتوفان ، وهو حمض أميني يتحول إلى سيروتونين في دماغك يوجد التربتوفان بشكل أساسي في الأطعمة الغنية بالبروتين مثل السلمون والديك الرومي، كما تشير الأبحاث إلى أن تناول الكربوهيدرات مع الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من التربتوفان قد يساعد في جعل التربتوفان أكثر في عقلك، استهلك طعامًا غنيًا بالتريبتوفان مع 25-30 جرامًا من الكربوهيدرات.

ممارسة الرياضة: ممارسة الرياضة تطلق التربتوفان في دمك كما أنه يقلل من عدد الأحماض الأمينية الأخرى، مما يخلق بيئة مثالية لتريبتوفان للوصول إلى عقلك، التمارين الهوائية لها التأثير الأكبر يجب أن يكون الهدف هو رفع معدل ضربات قلبك تشمل بعض التمارين الهوائية الشائعة السباحة وركوب الدراجات والمشي السريع والركض والمشي لمسافات طويلة.



السيروتونين

التعرض لضوء ساطع: تشير الدراسات إلى أن مستويات السيروتونين تميل إلى الانخفاض فى الشتاء وتكون أعلى في الصيف والخريف وتؤكد الدراسات أن قضاء الوقت في الشمس يمكن أن يساعد في زيادة مستويات السيروتونين، اقض ما لا يقل عن 10-15 دقيقة في الخارج كل يوم حاول ممارسة الرياضة في الخارج لزيادة تعزيز السيروتونين ، ولا تنس وضع واقي من الشمس.

تناول المكملات: يمكن أن تساعد المكملات الغذائية في تحفيز إنتاج وإطلاق السيروتونين عن طريق زيادة التربتوفان ولكن قبل أن تخطط لتضمين مكمل في نظامك الغذائي ، تأكد من استشارة طبيبك.

جلسات تدليك الجسم: يمكن أن يساعد تدليك الجسم في زيادة السيروتونين والدوبامين، وهما ناقلان عصبيان آخران متعلقان بالمزاج يساعد في تقليل مستويات الكورتيزول ، وهو هرمون ينتج عند الإجهاد.

تحسين المزاج : يمكن أن يساعد المزاج الجيد في زيادة مستويات السيروتونين التفكير في شيء يجعلك تشعر بالرضا يمكن أن يزيد من مستوى السيروتونين في عقلك، إذا كنت تشعر بالضعف ، تخيل لحظة سعيدة من ذاكرتك ، فكر في رحلة سعيدة قمت بها مع أصدقائك ، انظر إلى الصور القديمة التي تجعلك سعيدًا ، واقضِ الوقت مع حيوانك الأليف أو أي شخص تحبه.