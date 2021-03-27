مشروب لحرق دهون البطن والارداف بسرعة

بيروت - نادين محمد - تمتلك كل إمرأة بعض الدهون في بطنها ومؤخرتها، حتى النساء اللواتي لديهنَّ عضلات بطن مسطحة، وهذا امر عادي، وتوجد بعض دهونك تحت جلدك مباشرة، وتوجد دهون أخرى أعمق في الداخل، حول قلبك، ورئتيك، وكبدك، وأعضاء أخرى، وقد تكون تلك الدهون العميقة التي تسمى الدهون الحشوية هي المشكلة الأكبر، حتى بالنسبة للنساء النحيفات.

وعلى الرغم من أنَّ حرق الدهون قد يكون صعبًا، إلا أنَّ له فوائد كبيرة لصحتك ورفاهيتك، وهناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليلها، وفيما يلي، تُقدم لك "الجميلة"، الوصفة السحرية التي ستساعدك على تذويب دهون البطن وسمنة المؤخرة ووضعها فى خانة النسيان.

وصفة سحرية تخلّصك من دهون البطن والمؤخرة

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وصفة بذور الفجل والكركم وبذور الشمر

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تعتمد هذه الوصفة على بذور الفجل، وهي خارقة للتخلص من السمنة وتحديدًا في منطقة الأرداف، ويعد الكركم غنيًا بمادة الكركومين التي تساعد على حرق أسرع للدهون، أما بذور الشمر فهي تمنحك تليين الامعاء وسرعة التخلص من الفضلات والسموم فى القولون، والتخلص السريع من الوزن الزائد.

المُكوِّنات:

ملعقة بذور فجل.

ملعقة بذور شمر.

ملعقة كركم مطحون.

ملعقة قشر جريب فروت مبشور.

ملعقة عسل.

طريقة التحضير والإستخدام:

ابدئي في وضع كل المُكوِّنات في برطمان زجاجي معقم، وقومي بتقليبها جيدًا ويمكنك تخفيف الوصفة قليلًا، بإضافة نصف كوب من الماء مع التقليب وقومي بحفظ البرطمان فى الثلاجة، وتناولي ملعقة منه قبل تناول الطعام.

يُساعد الإفطار على سد الشهية وملعقة بين الإفطار والسحور، فهو يساعد على حرق الدهون فى وجبة الإفطار، ويجب أن يكون طعامك اليومي خاليًا من الدهون والأطعمة المقلية أو النشويات والإكثار في الوقت نفسه من تناول الفواكه والخضراوات لغناها بالألياف التي تعطيك الشعور بالشبع ولا تزيد الوزن.

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