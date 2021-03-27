وصول الدفعة الأولى من لقاح "سينوفارم" الصيني إلى الخرطوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصلت الدفعة الأولى من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى مطار الخرطوم الدولي، الجمعة.

وقال عضو مجلس السيادة السوداني الدكتور صديق تاور، في تصريحات صحفية خلال استقبال الشحنة البالغة 250 ألف جرعة بمطار الخرطوم، إنها تؤكد متانة علاقات البلدين والشعبين.



وأضاف أن الشحنة التي تبرعت بها الحكومة الصينية إلى السودان تمثل امتدادا لسلسلة من المساعدات الصينية في مجال المستهلكات الطبية والدعم الفني ومعينات الكوادر الطبية خلال فترة الجائحة.

وعبر عن شكر وتقدير السودان حكومة وشعبا للدعم الذي ظلت تقدمه جمهورية الصين الشعبية للسودان خلال فترة جائحة كورونا، ما أسهم كثيرا في تخفيف آثار الجائحة على البلاد.

وشهد تاور مراسم توقيع استلام الدفعة الأولى من اللقاح الصيني للسودان بحضور وزير الصحة الاتحادي السوداني الدكتور عمر محمد النجيب والسفير الصيني لدى الخرطوم ماشين مين.

وأوضح وزير الصحة الاتحادي حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما وتطويرها إلى آفاق أرحب.

وتابع أن السودان يتطلع للمزيد من المساعدات الصينية فيما يتعلق بلقاح فيروس كورونا.

بدوره، جدد السفير الصيني بالخرطوم حرص بلاده على الوقوف مع السودان وتقديم المساعدات في كافة المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأشار إلى أن السودان والصين يدعمان بعضهما البعض منذ العام 1959.

ويتميز اللقاح الذى أنتجته شركة "سينوفارم" الصينية بإمكانية تخزينه في درجات التبريد العادية، مما يجعله خيارا أكثر جاذبية لكثير من البلدان النامية التي تواجه صعوبة في استخدام منتجات منافسة من شركتي "موديرنا" و"فايزر" تتطلب درجات تبريد أعلى بكثير للتخزين طويل الأمد.