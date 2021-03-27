تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 27 مارس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم السبت 27 مارس 2021، مع استمرار توقف الملاحة بقناة السويس.

وشهدت تعاملات السوق المصرفية، استقرار سعر صرف العملة المصرية، أمام العملات الرئيسية العربية، والأجنبية.

سعر الريال السعودي في مصر

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 4.182 جنيه للشراء، و4.209 جنيه للبيع.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

ووفق مسح ”الخليج 365” في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال السعودي نحو 4.13 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.18 جنيه في 3 بنوك هي، المشرق، والمصرف العربي الدولي، وبلوم مصر، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.24 جنيه في بنك البركة.

وسجل متوسط سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.151 جنيه للشراء، و4.205 جنيه للبيع.

ارتفاع الاحتياطي

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي رحلة صعودها للشهر التاسع، بعد أن تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 15.686 جنيه للشراء، و15.786 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر اليورو، ثابتا عند نحو 18.51جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ليسجل 21.49 جنيه للشراء، و21.63 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.270 جنيه للشراء، و4.298 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، عند نحو 51.85 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

توقف الملاحة بقناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مواصلة جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم القناة.

وأعلن رئيس الهيئة بدء مناورات القطر للسفينة الجانحة من خلال 9 قاطرات عملاقة في مقدمتها القاطرة "بركة ١" والقاطرة "عزت عادل" وذلك بعد انتهاء أعمال التكريك بمنطقة مقدمة السفينة بواسطة الكراكة "مشهور".

وما زالت حركة الملاحة بقناة السويس، معطلة لليوم الرابع على التوالي، بعد أن جنحت سفينة حاويات ضخمة بسبب سوء الأحوال الجوية وأغلقت المجرى المائي، بينما تتواصل جهود السلطات المصرية لإخراجها، في ظل تأثر حركة التجارة العالمية بهذا الحادث.