شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه السبب.. أوروبا توقف تصدير لقاح أسترازينيكا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 27 مارس 2021

أوقف الاتحاد الأوروبي تصدير لقاح أسترازينيكا البريطاني السويدي المنتج داخل الاتحاد إلى أي مكان آخر، إلى أن تحترم الشركة عقود التسليم.



وأعلن مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن التكتل لن يسمح بتصدير جرعات لقاح أسترازينيكا البريطاني السويدي المنتج داخل الاتحاد إلى أي مكان آخر، إلى أن تحترم الشركة عقود التسليم.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في إسبانيا إن "لدينا الأدوات.. وسنضمن بقاء كل شيء في أوروبا إلى أن تعود الشركة لالتزاماتها".

وشددت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، من نظامها الرقابي على صادرات اللقاح يوم الأربعاء الماضي.

وأيد ماريو دراجي، رئيس الوزراء الإيطالي، بشدة قيود الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن صادرات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وانتقد دراجي، بحدة شركات الأدوية التي تعطي انطباعا بأنها ربما تكون قد باعت منتجاتها "مرتين أو 3 مرات".

وقال رئيس الوزراء، الجمعة، للصحفيين في روما، في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، إن منع صادرات معينة من اللقاحات خارج الاتحاد الأوروبي لا يزال خيارا للتكتل.

وذلك مع استعداد إيطاليا لتخفيف أحدث إغلاق لها بشكل طفيف، بخطة تشمل إعادة فتح المدارس للأطفال الذين تصل أعمارهم إلى الحادية عشرة، بدءا من مطلع أبريل/نيسان المقبل،

وقال دراجي، إن "الانطباع هو أن بعض الشركات، ولن أحدد أي أسماء، باعت أشياء مرتين أو 3 مرات".

وأضاف، أن منعا كليا لصادرات اللقاح المضادة للفيروس خارج الاتحاد "سيؤجج توترا سياسيا".

وبعد يوم من قمة افتراضية لقادة الاتحاد الأوروبي، عقدت الخميس، قال الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي إن الحظر الفردي للصادرات "يجب النظر فيه، خصوصا بالنسبة للشركات التي لا تحترم عقودها".

ومن جانبها وافقت وكالة الأدوية الأوروبية، الجمعة، على 3 مواقع جديدة لإنتاج لقاحات "أسترازينيكا" و"بيونتيك/فايزر" و"مودرنا" لسلسلة التوريد في الاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تساعد في تخفيف عجز اللقاحات في دول التكتل.

وأعلنت الوكالة الأوروبية ومقرها أمستردام، الجمعة، أنها وافقت على موقع في مدينة ليدن بهولندا، لصنع المادة الفعالة في لقاح أسترازينيكا، وموقع آخر في مدينة ماربورج بألمانيا، لإنتاج لقاح بيونتيك/فايزر، ومصنع في مدينة فيسب بسويسرا، مما يساهم في إمدادات مودرنا.

وحصلت جميع اللقاحات الثلاثة على موافقة السوق الأوروبية، ولكن المصانع لا يمكنها التوريد إلى دول الاتحاد الأوروبي دون موافقة الوكالة الأوروبية.

ومن غير المعروف عدد الجرعات التي تم إنتاجها بالفعل في المصانع.

ورحبت مفوضة شؤون الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيديس بالخبر في بيان مكتوب، ولكنها أصدرت أيضا تحذيرا إلى شركة أسترازينيكا، التي تدير شركة هاليكس موقع التصنيع الهولندي الجديد الذي تمت الموافقة عليه حديثا.

وحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة، الجمعة، سجلت أوروبا نحو 936.136 ألف وفاة من بين نحو 42.427 مليون إصابة.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 2.756 مليون شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019.

وتأكدت إصابة أكثر من 125.454 مليون شخصا بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.