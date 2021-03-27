شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى وجبة الغش؟.. وما مدى تأثيرها على خطط إنقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل الكثير من الناس تناول وجبة الغش عند اتباع نظامًا غذائيًا من أجل فقدان الوزن، وهى مثل المكافأة أو المنحة قد تكون يومًا فى الأسبوع أو الشهر أو فى وجبة واحدة فقط من اليوم وفقًا لكل شخص وذلك للسيطرة على الرغبة الشديدة بتناول أطعمة خارجة عن رحلة فقدان الوزن واخذ استراحة قصيرة منه، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

- هل تناول وجبة الغش صحيح؟

قد تكون وجبة الغش القائمة على المكافأة أو الاستراحة القصيرة فعالة إذا كنت قادرًا على تنفيذ نظام غذائى جيد منخفض السعرات الحرارية، حيث يجب أن يستخدم الجسم الدهون والكربوهيدرات المخزنة وحرقها لاكتساب الطاقة دون اكتساب أى سعرات حرارية إضافية.

كيف ومتى تتناول وجبة غش؟

غالبًا ما تتضمن وجبة الغش أطعمة عالية السعرات الحرارية والتى لا يُسمح باستهلاكها أثناء اتباع نظام غذائى صارم لفقدان الوزن، ولكن يتعين عليك الحفاظ على إجمالى عدد السعرات الحرارية أثناء تناول تلك الأطعمة الشهية، حيث يقول أخصائى التغذية الدكتور أنام، إنه إذا كنت تتبع 90% من خطة نظامك الغذائى لإنقاص الوزن فمن الممكن تناول وجبة الغش مرتين فى الأسبوع دون الإخلال بنظام الدايت الخاص لك، ولا يوجد وقت أو يوم محدد لتناول وجبة الغش، ولكن يمكنك تعيينها لنفسك أو بمساعدة أخصائى التغذية الخاص بك وفقًا لطبيعة جسمك.

- ماذا قالت الدراسات عن وجبة الغش؟

وفقًا لبعض الدراسات، يمكن الاستمتاع بوجبة غش واحدة كل أسبوع، يمكن أن يكون توفير استراحة عقلية من النظام الغذائى الصارم مفيدًا لعملية التمثيل الغذائى ويساعد فى فقدان الوزن بشكل صحى.

- هل وجبات الغش فعالة؟

تختلف فعالية وجبات الغش من شخص لآخر وتعتمد إلى حد كبير على نوع نظامك الغذائى وكمية السعرات الحرارية فى وجبتك، مع أهمية مراعاة استهلاك سعرات حرارية أقل من الكمية التى تحرقها فى اليوم.

- ما هى سلبيات تناول وجبة الغش؟

1- يمكن أن تؤدى إلى نهم فى تناول الأطعمة والمشروبات غير الصحية يصعب السيطرة عليه مرارًا وتكرارًا بما يخل بنظام إنقاص الوزن.

2- فقدان ضبط الثقة بالنفس والعودة بشكل صحيح لاستكمال خطة فقدان الوزن بشكل صحيح مرة أخرى.