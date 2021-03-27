شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المخاطر الصحية الناجمة عن إعادة استخدام زيت الطهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الشائع أن نرى المواد الغذائية تقلى في الزيت المستخدم بالفعل سواء كان ذلك في منازلنا أو في الخارج، والزيوت التي نستخدمها هي بالفعل دهون مشبعة وإعادة استخدامها يجعلها أسوأ، حيث يجعل الدهون المتحولة في الجسم تشكل خطرا على صحتنا، التقرير التالي يرصد أضرار إعادة استخدام الزيت، بحسب موقع "only my health".

لماذا تعتبر إعادة استخدام الزيت للطبخ أمرا سيئا؟

يمكن أن يؤدي إعادة استخدام الزيت إلى حدوث التهاب وبالتالي يسبب أمراضا، حيث تلتصق الجذور الحرة بالخلايا السليمة وتحولها إلى خلايا غير صحية وتؤدي إلى مشكلات صحية.

آثار زيت الطهي المعاد استخدامه

عندما يتعرض الزيت لدرجة حرارة عالية، فإنه يتعرض لفقدان خواصه مما يؤدي إلى إطلاق الجذور الحرة ذات التأثير الضار.

تؤدي إعادة تسخين الزيت نفسه بشكل متكرر إلى تكوين المركب القطبي الكلي، كما ترتبط سمية هذه المركبات القطبية بالعديد من الأمراض مثل أمراض القلب والسمنة والسرطان وارتفاع ضغط الدم واضطرابات الكبد والسكري.

كما تشير دراسة استقصائية عامة إلى أن ما يصل إلى 48٪ من الأشخاص يستهلكون الأطعمة المقلية وغير المرغوب فيها أسبوعياً من 1 إلى 6 مرات، وهو أمر ينذر بالخطر حقا.



زيت الطهي

طرق تقليل الآثار الضارة أثناء إعادة استخدام الزيت

يجب تجنب رفع درجة الحرارة، وعدم إضافة الملح قبل القلي العميق.

نصائح لتناول الطعام الصحي

تناول الطعام المطبوخ في المنزل، مع طهي كميات أقل حتى لا تهدر الطعام ولا تعيد استخدامه، وتجنب تناول الأطعمة غير الصحية في الخارج، وغير مصادر الزيت.



زيت الطهي

لماذا لا ينبغى إعادة استخدام الزيت في الطبخ للسيدات الحوامل؟

يجب الحصول على متطلبات السعرات الحرارية الزائدة أثناء الحمل من خلال الأطعمة المغذية، قد يؤدي تناول الطعام غير الصحي أثناء الحمل إلى العديد من المضاعفات الرئيسية مثل زيادة الوزن والعيوب الخلقية عند الأطفال حديثي الولادة وكذلك سوء امتصاص بعض العناصر الغذائية.