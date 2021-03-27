شكرا لقرائتكم خبر عن تأثير الدورة الشهرية على مزاجك وإزاى تتعاملى مع العصبية الزائدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عصبية وقلق وتوتر هى الحالة التى تعيشها السيدات قبل ميعاد الدورة الشهرية وهى ما تسمى بـ "متلازمة ما قبل الدورة الشهرية"، ولكنها تؤثر بشكل كبير على السيدات، وحسب ما ذكره موقع healthline تعرف متلازمة ما قبل الحيض (PMS) على أنها مزيج من الأعراض الجسدية والنفسية التي تحدث خلال المرحلة الأصفرية من الدورة، وتبدأ المرحلة الأصفرية بعد الإباضة وتنتهي عند بدء الدورة الشهرية وعادة ما تستمر حوالي أسبوعين.

خلال ذلك الوقت، يعاني العديد من النساء تغيرات مزاجية خفيفة إلى معتدلة، إذا كانت أعراضك شديدة ، فقد تشير إلى اضطراب أكثر خطورة ، مثل الاضطراب المزعج السابق للحيض.

في الأساس، يستعد جسمك للحمل عن طريق زيادة إنتاج الهرمونات بعد الإباضة ولكن إذا لم يتم زرع البويضة تنخفض مستويات الهرمون هذه وتحصل على الدورة الشهرية، ويمكن أن تؤثر على الناقلات العصبية في دماغك ، مثل السيروتونين والدوبامين ، والتي ترتبط بتنظيم الحالة المزاجية.

هل يمكن أن تكون المتلازمة علامة على شيء آخر؟

يمكن أن يكون القلق الشديد السابق للحيض في بعض الأحيان علامة على اضطراب ما قبل الحيض المزعج (PMDD) أو تفاقم ما قبل الحيض (PME)

عادة ما تكون الأعراض شديدة بما يكفي للتدخل في حياتك اليومية ويمكن أن تشمل:

1:مشاعر التهيج أو الغضب التي غالبًا ما تؤثر على علاقاتك.

2:مشاعر الحزن أو اليأس أو اليأس.

3:مشاعر التوتر أو القلق.

4:الشعور بالضيق أو الضغط.

5:تقلبات مزاجية أو بكاء متكرر.

6:انخفاض الاهتمام بالأنشطة أو العلاقات.

7:مشكلة في التفكير أو التركيز.

8:التعب أو انخفاض الطاقة.

9:الرغبة الشديدة في تناول الطعام .

10:مشكلة في النوم.

11:الشعور بالخروج عن السيطرة

12:الأعراض الجسدية ، مثل التشنجات والانتفاخ وألم الثدي والصداع وآلام المفاصل أو العضلات

هل هناك أي شيء أستطيع القيام به؟

هناك عدد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل القلق السابق للحيض وأعراض الدورة الشهرية الأخرى ، والتي يتضمن معظمها تغييرات في نمط حياتك ونظامك الغذائي.

إن مجرد معرفة أن قلقك مرتبط بدورة الطمث يمكن أن يساعدك على تجهيز نفسك بشكل أفضل للتعامل مع الأعراض عند ظهورها.

تشمل الأشياء التي يمكن أن تساعد في إبقاء القلق تحت السيطرة ما يلي:

1:تمارين الأيروبيك: يظهر أن أولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام طوال الشهر لديهم أعراض أقل حدة في الدورة الشهرية.

2:تقنيات الاسترخاء: قد يساعد استخدام تقنيات الاسترخاء لتقليل التوتر في التحكم في قلقك السابق للحيض، وتشمل التقنيات الشائعة اليوجا ، والتأمل ، و العلاج بالتدليك .

3: إذا كانت حياتك المزدحمة تعبث بعادات نومك ، فقد يكون الوقت قد حان لإعطاء الأولوية للاتساق الحصول على قسط كافٍ من النوم.

4: اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات المعقدة يمكن أن يقلل من تقلب المزاج والرغبة الشديدة في تناول الطعام أثناء الدورة الشهرية.

5:وجدت الدراسات أن كلاً من الكالسيوم وفيتامين B-6 يمكن أن يقللا من الأعراض الجسدية والنفسية لمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية.