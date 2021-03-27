محمد الفلاح - 5 آلاف شكوى غاضبة حصيلة مقابلة هاري وميجان

السبت 27 مارس 2021

أسفر لقاء المذيعة أوبرا وينفري مع الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل عن 5 آلاف شكوى غاضبة.



ووفقا لموقع "ميرور" البريطاني، فإن الشكاوى انهالت على مبنى "OfCom" الإذاعي البريطاني، منذ جلوس الثنائي الملكي للتحاور مع المذيعة الشهيرة في لقاء زلزل الرأي العام تجاه العائلة المالكة.

وأضاف أن أكثر من 5 آلاف شخصاً تقدموا بشكوى بشأن اللقاء، واصفين الكثير من التفاصيل التي ذكرها الثنائي بـ"الملفقة".

وزعمت الشكاوى الغاضبة أن من بين التفاصيل غير الدقيقة أو "الملفقة" واقعة زواج الأمير هاري وميجان ماركل قبل حفل الزفاف العالمي بـ3 أيام.

وأظهرت وثيقة الزواج الرسمية الخاصة بالأمير هاري وميجان ماركل أن حفل الزفاف تم رسمياً وقانونياً أمام العالم بأكمله في 19 مايو/أيار على عكس ما ادعى الثنائي، وأنهما اكتفيا بتبادل النذور فقط في حفل خاص قبلها بـ3 أيام.

وركزت الشكاوى على أنه ليس من حق الثنائي التحدث عن تفاصيل كثيرة خاصة بالعائلة المالكة، خاصةً مع تنحيهما رسمياً عن واجباتهما الملكية.

وأثار اللقاء الملحمي ردود فعل متباينة لدى الجمهور والمشاهير على حد سواء، وبينما دعم البعض ميجان ماركل، هاجمهما المذيع بيرس مورجان.

وكان بيرس مورجان قد ادعى أنه لا يصدق أي شيء ذكرته ميجان، خلال إحدى الحلقات في برنامجه "Good Morning Britain".

وتقدمت ميجان ذاتها بشكوى ضده، بينما رفض الأخير الاعتذار أو التراجع عن تصريحاته، ليعلن استقالته من تقديم البرنامج.