ليبيا تحل لجان مكافحة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، الجمعة، إنهاء عمل 6 لجان طبية شكّلها رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج.

وتختص هذه اللجان بالتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وتوفير اللقاحات المضادة للمرض.

وتعاني ليبيا من انتشار كبير للفيروس دون أن تحصل حتى الآن على جرعة واحدة من اللقاح، ويبلغ العدد الإجمالي للمصابين بكورونا 165 ألفاً و116 مصاباً إضافة إلى 2602 وفاة.

وبحسب القرار، الذي اطلعت عليه ”الخليج 365”، فإن الدبيبة قرر إنهاء عمل لجان "العطاءات الفرعية للأدوية والمستلزمات الطبية، والعطاءات الفنية للشراء المحلي، واللجنة العليا للإشراف على عطاءات جهاز الإمداد الطبي، واللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، واللجنة الاستثنائية للمشتريات الخاصة لمواجهة جائحة وباء كورونا، ولجنة توفير لقاح فيروس كورونا".

وتعد مواجهة جائحة كورونا وتوفير اللقاح لها أحد أهم أولويات حكومة الدبيبة، وفق ما أعلن أثناء تقديم برنامجه وتشكيلته الحكومية، التي نالت ثقة مجلس النواب، بعدد أصوات وصل إلى 132 نائباً.

وفي أول مهمة عمل بعد نيل تشكيلته ثقة مجلس النواب، عقد الدبيبة اجتماعاً في 11 مارس/آذار، مع رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وناقش الخطة الوطنية للتطعيم ضد كورونا.

وأبدى الدبيبة حينها استياءه من التقارير التي اطّلع عليها بخصوص الميزانيات التي تمَّ إنفاقها بدعوى التعامل مع جائحة كورونا دون وجود نتائج فعلية على الأرض، وأن إدارة الأزمة بهذه الطريقة لن تكون مقبولة.