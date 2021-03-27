شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب انحناء العمود الفقرى ومضاعفاته على الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجنف (انحراف العمود الفقري) هو انحناء جانبي للعمود الفقري، والذي غالبًا ما يحدث أثناء طفرة النمو قبل مرحلة المراهقة مباشرةً، ويمكن أن يحدث الجنف بسبب حالات مثل الشلل الدماغي، كما أن سبب غالبية حالات الجنف يبدو غير معروف، فهناك نحو 3% من المراهقين يعانون من الجنف.

وحسب ما ذكره موقع Mayo Clinic لا يعرف الأطباء سبب الإصابة بالنوع الأكثر شيوعًا من الجنف بالرغم من أنه يبدو أنه ينطوي على عوامل وراثية، وذلك لأن هذا الاضطراب يميل إلى الانتشار في عائلات محددة، وقد تحدث الأنواع الأقل شيوعًا من الجنف بسبب ما يلي:

1:الحالات المرضية العصبية العضلية، مثل الشلل الدماغي أو ضمور العضلات.

2:العيوب الخلقية التي تؤثر على نمو العظام في العمود الفقري.

3:الإصابة أو العدوى في العمود الفقري.

تتضمن عوامل الخطر للإصابة النوع الأكثر شيوعًا من الجنف ما يلي:

1:العمر، تبدأ العلامات والأعراض النموذجية أثناء طفرة النمو التي تحدث قبل مرحلة البلوغ مباشرة.

2:الجنس، على الرغم من أن الفتيان والفتيات على حد سواء يمكن أن يصابوا بالجنف البسيط وبنفس المعدل تقريبًا، فإن الفتيات تكون أكثر عُرضةً لأن يُصبِح انحناء العمود أكثر سُوءًا ويتطلَّب التدخُّل للعلاج.

3:التاريخ العائلي، يمكن للإصابة بالجنف أن تنتشر بين أفراد العائلة، بيد أن مُعظم الأطفال المصابين بالجنف ليس لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالمرَض.

من الممكن أن تشمل علامات الجنف وأعراضه ما يلي:

1:كتفان غير متساويين.

2:ظهور أحد ألواح الكتف أكثر نتوءًا أو بروزًا من الأخرى.

3:وسط غير متساوٍ.

4:وجود ورك أعلى من الآخر.

إذا زاد منحنى الجنف سوءًا، فسوف يحدث تدوير أو التواء للعمود الفقري، بالإضافة إلى التقوس من الجانب إلى الجانب، مما يؤدي إلى نتوء الأضلاع الموجودة على أحد جانبي الجسم أكثر من الجانب الآخر.

المضاعفات

بينما لدى أغلب الأشخاص المصابين بالجنف شكل بسيط من الاضطراب، يُمكن للجنف في بعض الأوقات أن يتسبَّب في المضاعفات، وتشمل ما يلي:

1:تَلَف الرئة والقلب، في حالات الجنف الشديد، قد يضغط القفص الصدري على الرئتين والقلب؛ مما يجعل التنفُّس أكثر صعوبة ويُصعِّب عملية ضخ القلب للدم.

2:مشكلات الظهر، البالغون الذين تعرضوا للإصابة بالجنف في فترة الطفولة أكثر عرضةً للإصابة بآلام الظهر المزمنة من الأشخاص العاديين.

3:المظهر، مع تفاقُم الجنف، يُمكن أن يتسبَّب في تغييرات أكثر وضوحًا وتشمل الوركين والكتفين غير المستويين، وبروز الأضلاع، وإزاحة منطقة الخصر والجذع إلى أحد الجوانب.