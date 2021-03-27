شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد صحية للوز.. غنى بالزيوت النباتية ويساعد على إفراز السيروتونين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللوز واحد من أشهر المكسرات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم ومرض السكرى من خلال مستوى السكر في الدم، وحماية الجسم من الأمراض والعدوى، حيث أنه يحتوى على المعادن المهمة لصحة الجسم مثل المغنسيوم والحديد والكالسيوم والصوديوم، ويحتوي على العناصر الأخرى المهمة للجسم مثل البروتينات والألياف الغذائية، وحسب ما ذكره موقع onhealth فأن الفوائد الصحية اللوز هي:

ملئ بالزيوت النباتية

يأتي اللوز مليئا بالزيوت النباتية، وهي مركبات تمنع الجسم من امتصاص الكوليسترول، كما يخفض مستويات الكوليسترول الضار.



اللوز

يحتوى على الكالسيوم

من بين جميع المكسرات، يحتوي اللوز على الكالسيوم وهو مفتاح بناء العظام والعضلات السليمة والقلب القوي.

بديل الألبان

سواء كنت تعاني من الحساسية أو تتجنب منتجات الألبان لأسباب أخرى، فإن حليب اللوز يعد بديلا رائعًا لحليب البقر، إنه خالي من اللاكتوز والكوليسترول وغالبًا ما يكون مدعومًا بالعناصر الغذائية والفيتامينات.



البان اللوز

غنى بالألياف

الألياف تحافظ على مستوى السكر في الدم، وتحافظ على الكوليسترول تحت السيطرة، وتقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

إنقاص الوزن

يساعدك تناول اللوز على الشعور بالشبع، مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، حتى مع ارتفاع عدد السعرات الحرارية، تشير بعض الدراسات إلى أن اللوز يمكن أن يساعد في زيادة التمثيل الغذائي وفقدان الوزن.



إنقاص الوزن

نوم أفضل

تعمل الدهون غير المشبعة في اللوز على زيادة مستويات السيروتونين خلال اليوم، وهي مادة كيميائية في عقلك تساعد في التحكم في دورات النوم والاستيقاظ.