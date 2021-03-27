الصحة العالمية توصي بثلاث طرق بسيطة للتقليل من خطر الإصابة بالسرطان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 مارس 2021 01:36 صباحاً - يعد السرطان ، الذي يطلق عليه مرض العصر ، واحدا من أكثر الأمراض الخطيرة ، الذي يهدد ملايين البشر حول العالم ، وأخذ انتشاره يتضاعف في السنوات الأخيرة بشكل مخيف مخلفا ارقاما مرعبة من الاصابات والوفيات كل عام .ولم يتوصل الأطباء والباحثين حتى الان لعلاج ناجع لاستئصاله والقضاء عليه ، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الجانب من قبل العلماء والأطباء والباحثين حول العالم .

وأوصت منظمة الصحة العالمية مؤخرا باتباع ثلاث طرق بسيطة للتقليل من مخاطر الإصابة بالسرطان الفتاك

تتمثل الطريقة الاولى بالحفاظ على وزن صحي، والذي يمكنه أن يقي من 12 نوع من السرطان. مثل سرطان الأمعاء والثدي والمرارة والكلى والكبد والفم والمريء والمبيض والبنكرياس والبروستات والمعدة والرحم. وفق موقع "إكسبريس" البريطاني

أما الطريقة الثانية ، بحسب منظمة الصحة العالمية ، فتعتمد على النشاط البدني المنتظم والذي يساهم بشكل كبير في التقليل من مخاطر الإصابة بالسرطان.

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فيما تعتمد الطريقة الثالثة على الالتزام بنظام غذائي منتظم، من خلال الإعتماد على إستهلاك مواد أكثر من الخضار والفواكه والحبوب والبقوليات وتجنب اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية السكرية وتجنب الكحول تماما.

الوقاية من السرطان



وكانت منظمة الصحة العالمية توقعت ازدياد حالات السرطان بنسبة 81% بحلول عام 2040 في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، فيما ستبلغ هذه النسبة على مستوى العالم 60%.

وحذرت الصحة العالمية في تقرير من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن العالم سيشهد زيادة عالمية بنسبة 60% في حالات السرطان على مدى العقدين المقبلين.

وفي العام 2018، سجلت منظمة الصحة العالمية 18.1 مليون حالة سرطان جديدة في جميع أنحاء العالم. وتتوقع المنظمة أن يصل الرقم إلى ما بين 29 و37 مليون حالة بحلول عام 2040.

ويحدث السرطان عندما يفقد الجسم سيطرته على نمو الخلايا، في الجسم؛ حيثُ تُشكّل الخلايا القديمةُ خلايا جديدةً غير طبيعيّةٍ، ويعدُّ هذا أمرًا مخالفًا لطبيعة ضبط نمو الخلايا التي تقتضي موت الخلايا القديمة، ونتيجةً لذلك فإنّ الخلايا غير الطبيعيّة الزائدة تتجمّع مشكلةً كتلةً من الأنسجة تُعرف بالورم (Tumor)، ولا يرتبط السرطان بتشكّل الورم بشكلٍ دائم، فقد يتطوّر السرطان دون تشكّل أيّ ورم، كما يحدث في حالات سرطان الدم .

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