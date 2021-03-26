هل يؤدي ضغط الدم المرتفع إلى الإصابة بـ«الخرف»؟.. طبيب يوضح

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح طبيب الباطنية الدكتور فيصل الصفي، مدى تأثير ضغط الدم المرتفع على صحة القلب والدماغ وعلاقته بالخرف. وأكد “الصفي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن ضغط الدم المرتفع سبب رئيسي لأمراض القلب والشرايين وجلطات الدماغ والخرف. وأشار إلى أنه تبين مؤخراً أن إبقاء ضغط الدم تحت السيطرة، أي أقل من 130 مليمتر/ زئبق، يخفض نسبة الإصابة بالخرف بنسبة 15%.

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