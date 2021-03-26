شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 4 أنظمة غذائية لمرضى السكر.. أبرزها حمية البحر الأبيض المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنقاص الوزن من الأشياء الهامة التي يجب أن يتبعها مريض السكرى، لأن إنقاص الوزن يحسن مستويات السكر في الدم ويقلل من ارتفاع ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب وحتى كمية الأدوية التي تتناولها، ولكن عند التفكير في أفضل نظام غذائي للأشخاص المصابين بداء السكري، فمن المهم البحث عن حل يركز على التغذية الجيدة والتغييرات التي يمكنك الالتزام بها على المدى الطويل، في هذا التقرير نتعرف على أفضل نظام غذائي لمريض السكر، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك" الأمريكي.

ما هو النظام الغذائي المناسب لمرض السكري؟

العديد من الأنظمة الغذائية تدعي الفوائد الصحية لكن الإرشادات الأحدث للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني تقول أنه لا يوجد نظام غذائي "واحد" فقط لإدارة مرض السكري - بل يمكن لمجموعة متنوعة من أنماط الأكل أن تنجح كيف تختار ما هو مناسب لك؟

قبل أن تقرر الالتزام بنظام غذائي معين، إليك بعض النصائح المجربة والصحيحة:

-تناول المزيد من الخضروات غير النشوية - أشياء مثل البروكلي والقرنبيط والجزر الخضار أو السلطات النيئة أو المطبوخة.

-قلل من السكريات المضافة والحبوب المكررة اختر الحبوب والخبز بدون سكر مضاف أو منخفض جدًا في السكر المضاف، واشرب الماء كمشروب رئيسي.

-اختر الأطعمة الكاملة بدلًا من الأطعمة المصنعة قدر الإمكان. ابحث عن الحبوب الكاملة بدلًا من الحبوب المكررة. تجنب أو قلل من الأطعمة المعبأة في علب، والأطعمة المقلية أو التي تحتوي على صلصات ثقيلة.

هناك العديد من الأنظمة الغذائية التي يمكنك البحث عنها لفقدان الوزن إذا كنت مصابًا بمرض السكري

أفضل نظام غذائي لمرضى السكري

توفر الأنظمة الغذائية الجيدة تغذية جيدة:

1- نظام DASH الغذائي

خطة تغذية شاملة وصحية للجميع ، وليس فقط إذا كنت مصابًا بداء السكري.

حمية داش غنية بالفواكه والخضروات والحبوب وقليلة الدهون والسكر والصوديوم وعلى سبيل المثال ، في خطة DASH التي تحتوي على 1600 سعرة حرارية ، يمكنك أن تأكل كل يوم:

6 حصص من الحبوب (اختر ما لا يقل عن ثلاث حصص كاملة)، ثلاث إلى أربع حصص من الخضار، أربع حصص من الفاكهة، حصتان أو ثلاث حصص من منتجات الألبان، ست حصص أو أقل من اللحوم، حوالي ثلاث حصص من المكسرات والبذور والفاصوليا أو العدس أسبوعيا.

2- حمية البحر الأبيض المتوسط

حمية البحر الأبيض المتوسط هي نظام غذائي غني بالخضروات والمكسرات والدهون الصحية، يعتمد على الحصول على معظم السعرات الحرارية من الحبوب الكاملة، ثم الفواكه والخضروات والفاصوليا ، وأخيرًا منتجات الألبان.

يمكنك تناول بعض الدهون الصحية مثل تلك الموجودة في الأفوكادو وزيت الزيتون كل يوم تناول الحلويات والبيض والدواجن والأسماك بضع مرات فقط كل أسبوع واللحوم الحمراء مرتين فقط كل شهر.

3. النظام الغذائي النباتي

تقلل معظم خطط النظام الغذائي النباتي أو تحد بشكل كبير من تناول اللحوم، النظام الغذائي النباتي يمنع اللحوم والألبان لكنه يسمح بتناول أطعمة مثل البيض والجبن ويعتمد النظام الغذائي المرن في الغالب على النبات مع بعض البروتين الحيواني.

4. نظام غذائي صحي للقلب

يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون يشمل هذا النظام الغذائي مصادر البروتين الخالية من الدهون (بما في ذلك الفول / العدس).

يبلغ إجمالي الدهون حوالي 30٪ سعرات حرارية من الدهون المشبعة بنسبة 10٪ أو أقل.