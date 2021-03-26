إليكم هذه الطريقة المثالية للحفاظ على القهوة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 07:21 مساءً - منذ 3 ساعات

كشفت الخبيرة الروسية في مجال الشاي والقهوة إليزافيتا تيخونوفا عن الظروف المثالية لتخزين حبوب البن.

وأشارت تيخونوفا في مقابلة مع قناة “زفيزدا” الروسية، إلى أنه من الأفضل تخزين الحبوب المنشطة في الثلاجة، ولكن مع مراعاة عدد من الشروط اللازمة للحفاظ على جميع الصفات المفيدة وخصائص المشروب المستقبلي.

وقالت: “طالما البذور الخضراء والمحمصة في كيس محكم الرطوبة، فهي في ظروف مثالية للتخزين في الثلاجة. هذه هي خصائص القهوة وحتى القهوة المحمصة، سيتم حفظها بشكل أفضل في الثلاجة”.

وأكدت الخبيرة الروسية أن الشرط الرئيسي للتخزين الناجح لحبوب القهوة في الثلاجة هو عدم وجود روائح غريبة وضيق العبوة، قائلة: “في هذه الحالة، يمكن تخزينها إلى أجل غير مسمى. إذا وضعت القهوة في عبوة معدنية في الشتاء، فلن تفقد أيًا من صفاتها على الإطلاق حتى الربيع، مضيفة: “في درجات حرارة تحت الصفر، سيتم الحفاظ على جميع صفاتها”.

وتشير تيخونوفا إلى أنه في حال انتهاك سلامة العبوة، تقل مدة صلاحية حبوب البن بشكل حاد، ويحتوي المتر المكعب من الهواء على ما يصل إلى مليون نوع من البكتيريا والفطريات المختلفة، والتي تعمل على تدمير الحبوب بسرعة.