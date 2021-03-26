شكرا لقرائتكم خبر عن هل شراب «العرقسوس» مُفيد للمصابين بانخفاض ضغط الدم؟.. استشاري يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف استشاري طب القلب الدكتور صالح سالم الغامدي، عن شراب يساعد في رفع ضغط الدم للذين يشكون من انخفاضه.

وأوضح “الغامدى” في تغريدة على موقع “تويتر”، أن هبوط الضغط مشكلة شائعة بالذات لدى النساء في سن الشباب يفاقمها العيش في مناطق حارة ورطبة وعدم تعويض السوائل وعدم شرب كمية كافية من الماء.

وأكد أن شراب “العرقسوس” يساهم في رفع الضغط ولكنه ليس الحل الكافي، بل لابد من شرب الماء بكمية كافية وممارسة الرياضة لأنها تزيد كفاءة القلب.