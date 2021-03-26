الارشيف / صحة ورشاقة

علماء أمريكيون يعملون على تطوير لقاحا يحمى من جميع سلالات فيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن علماء أمريكيون يعملون على تطوير لقاحا يحمى من جميع سلالات فيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل باحثون في جامعة فرجينيا الأمريكية على تطوير لقاح قد يحمي الناس من جميع سلالات فيروس كورونا، ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية رأى فريق في جامعة فيرجينيا نتائج واعدة مع لقاحهم في تجارب الحيوانات حيث منع إصابة الخنازير بفيروس كورونا، ووفقا للتقرير سيساعد المرشح الجديد الجسم على محاربة سلالات الفيروس التاجي الحالية والمستقبلية، بما في ذلك العامل الممرض الذي يسبب كورونا وحتى نزلات البرد.

لقاح كورونا
لقاح كورونا

 

وقال الفريق البحثى إن اللقاح سيكون أسرع وأسهل في التوزيع من اللقاحات الأخرى، وكذلك أرخص من الجرعات المتاحة بمقابل دولار واحد فقط.

واستخدم الباحثون في جامعة فيرجينيا منصة تضع قطعة من الحمض النووي الفيروسي المركب في بكتيريا الإشريكية القولونية المعدلة وراثيًا، والتي تخلق بروتين سبايك على سطحها مما يساعد الجسم على التعرف عليها حتى يتمكن من بناء الأجسام المضادة. 

وقال الدكتور ستيفن زيشنر من جامعة فيرجينيا:"ما نريد القيام به هو التفكير في المستقبل ومحاولة إيجاد لقاحات في المستقبل قد تحمي من المتغيرات التي بدأت تظهر".

 

e34e885195.jpg

وأوضح زيشنر: "لقد رأينا أن هناك جزءًا واحدًا من الفيروس يسمى ببتيد الاندماج ، والذي يساعد الفيروس على الاندماج في الخلايا التي سوف يصيبها حيث يطلق المعلومات الجينية في الخلايا المستقبلية لذلك هناك محاولات لصنع لقاح لذلك".

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا