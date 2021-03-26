كورونا يبث الذعر في ألمانيا.. توقعات مرعبة للموجة الثالثة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسود في ألمانيا حالة من الذعر بسبب الموجة الثالثة المنتظرة من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال لوثر فيلر، رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، الجمعة، إن الموجة الثالثة من فيروس كورونا في البلاد يمكن أن تصبح الأسوأ إلى الآن وإن من غير المستبعد أن يصل العدد اليومي لحالات الإصابة بالمرض إلى 100 ألف.



وقفز عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا في الأسابيع الأخيرة بسبب سلالة جديدة من الفيروس أكثر عدوى عرفت باسم بي117 وكذلك بسبب الخطوات الأولى لتخفيف بعض قيود العزل العام.

وقال فيلر داعيا الناس للبقاء في المنازل في عيد الفصح: "هناك دلائل واضحة على أن هذه الموجة ستكون أسوأ من الموجتين الأولى والثانية".

وأضاف "أمامنا بعض الأسابيع الصعبة للغاية".

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و 734753 حالة، الجمعة، بعد تسجيل 21573 إصابة جديدة.

وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنه إلى 75623 بعد تسجيل 183 وفاة.