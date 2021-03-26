الجامعة العربية ترحب باستئناف موريتانيا وقطر العلاقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت الجامعة العربية، الجمعة، باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين قطر وموريتانيا، وإعلان إعادة فتح سفارتي البلدين.

وأكدت جامعة الدول العربية، في بيان، أن "هذه الخطوة تصب في اتجاه تصفية الأجواء العربية، ورأب الصدع بين الأخوة، وتُعيد اللحمة للنسيج العربي".



وأشادت الجامعة بـ"الدور المهم الذي لعبته سلطنة عُمان في الوساطة بين البلدين الشقيقين".

وأشارت إلى أن "عمان قامت بمواكبة المحادثات بين البلدين عبر اتصالات مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة، بما مهد السبيل أمام استعادة العلاقات".

وكانت وزارة الخارجية الموريتانية قالت، في بيان، إنه "بعد اتصالات مكثفة، على مدار الأسابيع الماضية، وبمواكبة مشكورة من سلطنة عمان الشقيقة، قررت موريتانيا وقطر استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما".

وأتى هذا الإعلان في أعقاب لقاء الأحد في الدوحة بين وزيري الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد والقطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقطعت موريتانيا علاقاتها مع قطر في يونيو/حزيران 2017 حيث حذت نواكشوط حذو السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، في قمة لمجلس التعاون الخليجي التي عقدت في مدينة العلا السعودية، وافقت دول الرباعي العربي على عودة العلاقات مع قطر واستئناف الرحلات الجوية، ورفع القيود التي كانت تفرضها على الدوحة.

ووصفت القمة الخليجية الـ 41 بأنها "استثنائية حيث استطاعت تعزيز الحوار الخليجي".

وصدرت عنها قرارات مهمة لتعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول الخليج تضمنها البيان الختامي للقمة الخليجية الـ41 بمدينة العلا شمال غرب السعودية.