شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل IFE يكشف الإصابة بسرطان الدم.. طبيبك سيطلبه فى هذه الحالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكتشف اختبار IFE ما إذا كان جسمك يصنع أو يفقد البروتين بكميات غير طبيعية ويمكنه أيضًا معرفة ما إذا كنت تواجه مشاكل في امتصاص البروتين من الأطعمة، ويساعد هذا الاختبار في تشخيص أو التحقق من الحالات المرتبطة بالمشاكل الصحية مثل سرطان الدم المايلوما المتعددة، وفي سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على المزيد حول تحليل IFE، وفقاً لموقع جامعة روشيستر الأمريكية.

قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا كنت تعاني من أعراض المايلوما المتعددة أو التصلب المتعدد أو مشاكل أخرى تؤثر على كيفية عمل البروتينات في الدم.

وتخضع للاختبار أيضًا إذا كنت تعاني من مشاكل غذائية خطيرة، مثل مشاكل امتصاص البروتين من الطعام الذي تتناوله.

ما الاختبارات الأخرى التي قد تجريها مع هذا الاختبار؟

قد تحتاج إلى اختبارات أخرى إذا كان طبيبك يعتقد أنك مصاب بالورم النخاعي المتعدد تشمل هذه الاختبارات خزعة نخاع العظم.

نتائج تحليل IFE

قد تختلف نتائج الاختبار حسب عمرك وجنسك وتاريخك الصحي والطريقة المستخدمة للاختبار وأشياء أخرى قد لا تعني نتائج الاختبار أن لديك مشكلة.

إذا أظهرت نتائجك أن لديك بروتينات أحادية النسيلة، تسمى بروتينات M ، فقد يعني ذلك أن لديك ورمًا نقويًا متعددًا ستحتاج إلى اختبارات أخرى لتأكيد التشخيص.

كيف يتم هذا الاختبار؟

يتم إجراء الاختبار بعينة من الدم تُستخدم إبرة لسحب الدم من وريد في ذراعك أو يدك.

كيف تستعد لهذا الاختبار؟

لست بحاجة للتحضير لهذا الاختبار تأكد من معرفة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بجميع الأدوية والأعشاب والفيتامينات والمكملات الغذائية التي تتناولها يشمل ذلك الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية.