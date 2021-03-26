هل تريد أن تعيش لفترة أطول؟ لا تذهب إلى الفراش وأنت غاضب!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 04:12 مساءً - تعتبر “لا تذهب إلى الفراش غاضباً” نصيحة زواج قديمة ، لكن دراسة جديدة تشير إلى أنها تنطبق على كل من يريد أن يعيش حياة طويلة وصحية.

وفي هذا السياق، كتب موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال ” جاء فيه …

وجد فريق من جامعة ولاية أوريغون ن أنه عندما يشعر الناس أنه تم حل مشكلة قبل نهاية اليوم، فإن التأثير السلبي لا يؤثر على يومهم التالي.

وذلك لأن الاستجابة العاطفية السلبية المرتبطة بالخلاف يتم تقليلها ، أو حتى محوها ، بمجرد اتخاذ خطوات لحل الشجار.

كما وجدت الدراسة الأخيرة أيضاً أن الأفراد الأكبر سناً أكثر عرضة لحل جانبي المشكلة، وذلك عبر تجنبها تماماً. كما أنهم أفضل بكثير في عدم السماح للاستجابة العاطفية بالاستمرار في اليوم التالي.

وقال روبرت ستاوسكي ، كبير المؤلفين في الدراسة وأستاذ مشارك في كلية الصحة العامة والعلوم الإنسانية: “يعاني الجميع من الإجهاد في حياتهم اليومية. “ أنت لن توقف الأشياء المجهدة من الحدوث”.

“ولكن كلما استطعت تفكيك المشاكل، وتوصلت إلى حلها، فسيؤتي ذلك ثماره بالتأكيد على رفاهيتك.”

“إنّ حل المشاكل الخاصة بك مهم جداً للحفاظ على الرفاهية في الحياة اليومية”.

لهذه الدراسة ، أجرى الباحثون دراسة استقصائية مع 2022 مشاركاً تتراوح أعمارهم من 33 إلى 84 سنة.

على مدار ثمانية أيام ، تمت مقابلة كل شخص وسؤالهم عن مشاعرهم وتجاربهم.

كما قام الفريق بتحليل تقارير من المشاركين حول المشاكل وتجنب الخلافات، وهي تلك الحالات التي كان من الممكن أن تصبح مشكلة ولكنهم اختاروا السماح لها بالانزلاق.

ثم حددوا كيف أثرت هذه الحوادث على التغيير المبلغ عنه للشخص في المشاعر السلبية والإيجابية ، سواء في اليوم الذي حدث فيه النزاع أو في اليوم التالي لحدوثه.

يعرّف مقياس كيفية تأثير التجربة على شخص ما عاطفياً ، أو زيادة في المشاعر السلبية أو انخفاض في المشاعر الإيجابية ، في اليوم الذي تحدث فيه باسم “التفاعل” ، في حين أن “البقايا” هي الخسائر العاطفية الطويلة التي تحدث في اليوم التالي لحدوث التجربة.

يشير التأثير السلبي والإيجابي إلى درجة المشاعر السلبية والإيجابية التي يشعر بها الشخص في يوم معين.

أظهرت النتائج أنه في يوم المشكلة أو المشكلة التي تم تجنبها، أبلغ الأشخاص الذين شعروا أن مشكلتهم قد تم حلها عن ما يقرب من نصف تفاعل مقارنة بأولئك الذين لم يتم حل مشكلتهم.

في اليوم التالي للمشاجرة أو المشكلة التي تم تجنبها، كانت النتائج أكثر وضوحاً: لم يظهر الأشخاص الذين شعروا أن الأمر قد تم حله أي ارتفاع مطول لسلبيتهم يؤثر على يومهم التالي.

وكشفت الدراسة أيضاً أن المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 68 وكبار السن كانوا 40 في المئة أكثر عرضة لحل النزاعات، مقارنة مع تلك الفئة العمرية من 45 وأصغر سناً.

لكن تأثير أخذ القرار على التأثير السلبي والإيجابي للناس ظل كما هو بغض النظر عن العمر.

وخلص الفريق إلى أن الأفراد الأكبر سناً قد يكونون أكثر تحفيزاً لعدم المجادلة لأن ” لديهم سنوات أقل متبقية من العمر.”

وقد زودت تجربة الحياة هذه المجموعة بالمهارات اللازمة لنزع فتيل الصراع أو تجنبه.

وقال ستاوسكي: “إذا كان كبار السن متحمسين حقاً لتحقيق أقصى قدر من رفاههم العاطفي ، فإنهم سيقومون بعمل أفضل ، أو على الأقل بعمل أسرع ، في حل الضغوطات في الوقت المناسب”.

وقال: في حين أن الناس لا يستطيعون دائما السيطرة على الضغوطات في حياتهم، وعدم السيطرة هو في حد ذاته ضغطاً في كثير من الحالات، يمكنهم أن يعملوا على استجابتهم العاطفية لتلك الضغوطات.

وتابع: “بعض الناس أكثر تفاعلاً من الآخرين”.

“ولكن إلى أي مدى يمكنك التخفيف من الضغط حتى لا يكون هذا التأثير مضرّاً عليك على مدار اليوم أو بضعة أيام سيساعد على تقليل التأثير السلبي المحتمل على المدى الطويل’.