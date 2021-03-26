884 إصابة جديدة و11 وفاة بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الجمعة، انخفاض إصابات كورونا بتسجيل 884 حالة، و11 وفاة، وشفاء 1064 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 217 إصابة و735 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.



وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 156 ألفاً و116 شخصاً، بينهم 9 آلاف و817 حالة نشطة، ووفاة 2602 شخص.

وتشهد ليبيا ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يومياً.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية إيجابية لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن النوع الجديد الذي ظهر لأول مرة في ليبيا، يتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع، محذرة من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.