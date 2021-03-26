ماذا يحدث؟.. فساد الكمامات يطول خامس سياسي باتحاد ميركل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتصاعد أزمة "فساد الكمامات" في ألمانيا بشكل كبير، وتطول نائبا تلو الآخر من الاتحاد المسيحي الحاكم (يمين وسط).

وجاء الدور على النائب في البرلمان الألماني، مارك هاوبتمان (٣٦ عاما)، الذي استقال من البرلمان وعضوية الاتحاد المسيحي، مودعا عالم السياسة، إثر تورطه في فضيحة فساد متعلقة بصفقات كمامات.



واستقال هاوبتمان من الاتحاد المسيحي، الجمعة، بعد ساعات من استقالته من البرلمان (البوندستاج).

ويخضع السياسي الشاب للتحقيقات حاليا بمعرفة مكتب الادعاء الألماني العام، بتهمة تلقي رشوة واستغلال الوظيفة النيابية لتحقيق منافع شخصية.

وهاوبتمان متهم بالتوسط في صفقة أقنعة واقية (كمامات)، وتلقي عمولة من شركة في مدينة فرانكفورت.

وفرض الادعاء العام في محكمة تورينغن الإقليمية العليا، ما يسمى تجميد ممتلكات بقيمة 997000 يورو تخص هاوبتمان.

وخلال الأسابيع الأربعة الماضية، تفجرت 4 فضائح فساد مدوية لـ3 نواب عن الاتحاد المسيحي في البرلمان الاتحادي "بوندستاج"، وسياسي بارز به، تتعلق بالإثراء الشخصي في صفقات أقنعة طبية "كمامات".

وتضع سلسلة الفضائح التي يبدو أنها لم تنته بعد، الاتحاد المسيحي في مأزق حقيقي قبل 6 أشهر من الانتخابات التشريعية العامة المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل.