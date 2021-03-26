أوكسفورد بصدد تجربة لقاح كورونا عن طريق الاستنشاق

المناطق- الرياض

قالت جامعة أكسفورد اليوم إنها بصدد بدء دراسة للتحقق من شكل الاستجابة المناعية بعد إعطاء لقاح لمرضى كوفيد-19 طورته بالتعاون مع شركة أسترا زينيكا بطريق الاستنشاق، على أن تشمل الدراسة مبدئيا 30 متطوعا أصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و 40.

وبحسب (رويترز) قال باحثون بريطانيون في سبتمبر الماضي إن صورا من اللقاحات المرشحة لأن يتم إعطاؤها بالاستنشاق طورتها جامعة أكسفورد وإمبريال كوليدج ستدخل التجارب للتأكد مما إذا كانت تثير استجابة مناعية موضعية في الجهاز التنفسي.