لماذا يجب أن تضعي البروكلي في نظام طفلك الغذائي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 مارس 2021 01:48 مساءً - نعلم جميعاً أن للبروكلي العديد من الفوائد الصحية ولكن ليس من السهل دائماً جعل أطفالنا يأكلون هذه الأشجار الخضراء الصغيرة. الاستشارية في مجال الصحة والتغذية لما النائلي، من Wellness By Design medical center. تحكي عن فوائد البروكلي وتقترح وصفات لوضعه في الطعام.

لما النائلي

الفوائد الصحية للبروكلي

الفوائد الصحية للبروكلي

1 - يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة العامة مثل الكروم الذي يساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم.

2 – يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على الحماية من أضرار الجذور الحرة للخلايا، والمعادن التي يمكن أن تساعد في الوقاية من هشاشة العظام.

3 - يحتوي البروكلي أيضاً على نسبة عالية جداً من الألياف للمساعدة في تحسين صحة القولون.

4 - يحتوي على حوالي جرام من الألياف لكل 10 سعرات حرارية.

5 – يحتوي على البريبايوتكس وهي فئة من العناصر الغذائية مثل الأطعمة المخمرة تغذي البكتيريا الصحية في الأمعاء.

كيف تجعلين أطفالك يأكلون المزيد من البروكلي؟

إليك بعض الاقتراحات التي قد ترغبين في تجربتها

أرز مقلي مع البروكلي

يمكن تقديمه مع الأرز

المقادير:

½ بصلة صفراء صغيرة مفرومة

كوب فلفل مفروم (أي لون جيد نستخدم جميع الألوان!)

2 كوب بروكلي مفروم

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

كوب أرز

¼ ملعقة صغيرة ملح

بيضة كبيرة

طريقة التحضير

1 - في مقلاة قلبي البصل مع الثوم في القليل من زيت الزيتون حتى يصبح لونه بنياً قليلاً.

2 - أضيفي الفلفل المفروم ثم البروكلي. واجعلي النار هادئة.

3 – قلبي الأرز مسبقاً في ملعقتين من زيت الزيتون، ورشيه بالماء، غطي القدر على نار هادئة، لكن لا تدعيه يصل إلى درجة الاستواء.

4 – ارفعيه ثم أضيفيه إلى الخليط ورشي الملح. واتركي المزيج لـ 5 دقائق.

5 - اصنعي حفرة وسط القدر وأضيفي البيضة إلى خليط الأرز والخضار، مع التقليب السريع لخليط البيض مع باقي المكونات ثم قدمي الوجبة ساخنة.

مافن البروكلي مع الجبنة

مافن البروكلي

مافن البروكلي مع الجبنة الصحي واللذيذ هي طريقة ممتعة لزيادة تناولك للخضروات. حيث يمكنك تقديمه لطفلك إلى جانب الحساء أو السلطة المفضلة لديه. استخدمي أي نوع من الجبن أو مزيجاً. البارميزان والجبن الشيدر والفيتا والماعز كلها لذيذة.

المقادير:

كوب بروكلي مفروم ناعماً، مطبوخ قليلاً، مصفّى ومبرّد إلى درجة حرارة الغرفة

¾ كوب دقيق لجميع الأغراض

نصف كوب شوفان سريع الطهي

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة ملح

بيضة كبيرة

نصف كوب زائد ملعقتي حليب كبيرتين

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة خردل ديجون

كوب بصل أخضر مفروم (بصل أخضر)

كوب جبن قليل الدسم مبشور خشن

طريقة التحضير:

1 - ضعي 6 أكواب ورقية في صينية المافن.

2 - في وعاء متوسط، اخفقي الطحين مع الشوفان والبيكنج باودر والملح حتى تمتزج جيداً.

3 - في وعاء آخر، اخفقي البيض والحليب وزيت الزيتون والسكر والخردل معاً حتى تمتزج جيداً. أضيفي البروكلي والبصل الأخضر ونصف كوب من الجبن.

4 - يضاف مزيج البيض والبروكلي إلى خليط الدقيق ويُحرّك حتى يمتزج تماماً.

5 - قسمي الخليط بالتساوي بين أكواب المافن الستة المحضرة. رشي ما تبقى من نصف كوب من الجبن على الوجه.

6 – سخني الفرن على درجة 180 درجة مئوية، اخبزي وأدخلي الصينية، لمدة 18-22 دقيقة.

7 - اغرزي عود أسنان في وسط الكعك حتى يخرج نظيفاً، ثم أخرجي المافن من الفرن واتركيه يبرد في المقلاة على رف سلكي لمدة 5 دقائق.

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