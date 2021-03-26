فوائد زيت السمسم للأطفال

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 مارس 2021 01:48 مساءً - جدول المحتوى
1-أهمية بذور السمسم
2-فوائد زيت السمسم لحديثي الولادة
3-أضرار زيت السمسم
4-فائدة زيت السمسم لحديثي الولادة
5-تدليك جسم الأطفل بزيت السمسم
زيت السمسم أو زيت اللثة عبارة عن زيت صالح للأكل مشتق من بذور السمسم، وهي بذور صغيرة ذات لون بني مصفر تتواجد في إفريقيا و تنمو بقلة في شبه القارة الهندية، ويتميز زيت السمسم بطعمه المميز ويعد بديلًا صحيًا عن الزيوت النباتية الأخرى نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات، بالإضافة إلى أنه يحتوي على الفيتامينات ، والمركبات العضوية والمكونات المفيدة ، مما يجعله صحيًا للأطفال والرضع..معنا خبيرة التغذية الدكتورة نهي ياسين لشرح فائدة زيت السمسم للأطفال
1-أهمية بذور السمسم
- السمسم من أقدم البذور الزيتية المعروفة للإنسان، وتتميز بذوره بنكهة مميزة، ويشيع استخدام زيته في كثير من وصفات الطبخ العالمية
- وذلك نظرا لمحتواه العالي من الفيتامينات مثل فيتامين "ب" المركب و"د" و"هـ"، والمعادن كالفسفور والكالسيوم
- بالإضافة إلى البروتينات التي تمتص بسهولة، إضافة إلى ذلك فإن زيت السمسم من أفضل الزيوت التي يمكنكِ تقديمها لأطفالك.
2-فوائد زيت السمسم للرضع
- في معظم الحالات يتم إدخال زيت السمسم عندما يبلغ الطفل عمر 6 أشهر كما يوصي بعض الخبراء بالانتظار حتى يبلغ الطفل السنة من عمره
- ويمكن للطفل الاستفادة منه قبل 6 أشهر إذا قامت الأم بإدراجه في النظام الغذائي الخاص بها لأنه من الممكن أن يمر زيت السمسم عبر حليب الأم من خلال الرضاعة الطبيعية
- يساعد في تعزيز نمو الرضع وذلك عن طريق تدليك الأطفال بزيت السمسم، مما يؤثر على زيادة الدورة الدموية وحث الطفل على النوم السليم بعد التدليك.
- يمكن للتدليك بزيت السمسم أن يقلل الالتهاب وشدة الألم، كما انه يعمل على حماية الطفل من الأشعة فوق البنفسجية للشمس عند تطبيقها موضعيًا
- يعمل زيت السمسم كخافض للحرارة بالإضافة إلى احتوائه على مضادات الأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا
- يقوم بحماية قلب الطفل لاحتوائه على فيتامين هـ كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالسرطان
- يحتوي زيت السمسم على فيتامين ك، والذي يحتاجه الأطفال بكميات كافية ومناسبة لتعمل على تخثر الدم بالشكل الصحيح
3-أضرار زيت السمسم
- من المحتمل أن يعاني الطفل من خطر الإصابة بحساسية من السمسم ، لذلك من المستحسن عدم إعطاء الطفل زيت السمسم إلا بعد أخذ الاستشارة الطبية وموافقة الطبيب
- من الممكن تقديم زيت السمسم للطفل من خلال الأطعمة التي قام بتجربتها من قبل، والتي تتيح للأم مراقبة الأعراض بشكل أفضل كالطفح الجلدي والصفير والتورّم وصعوبة التنفس
- قد يوصي الطبيب بتوقف الطفل عن تناول زيت السمسم إذا كان يعاني من الربو أو الإكزيما، وقد يعاني الأطفال المصابون بحساسية السمسم من حساسية من الجوز
- ويستخدم زيت السمسم بشكل أكثر شيوعًا في الوقت الحالي مما يزيد من حساسية السمسم مثل الحمص، الطحينة، والخبز، والبسكويت، والسلطات
- وهناك زيادة الوزن عند الاستخدام المفرط بكميات زائدة، كما قد يتسبب في حساسية الجلد لبعض الأشخاص أو الطفح الجلدي.
- لذلك لا بد من إجراء اختبار حساسية الجلد على مساحة صغيرة من بشرة طفلك قبل استخدامه للتأكد من عدم وجود حساسية تجاهه
4-فائدة زيت السمسم لحديثي الولادة
- زيت السمسم زيت نباتي صالح للأكل، يتميز برائحة قوية وخواص مرطبة فعّالة لاحتوائه على الأحماض الدهنية من حمض الأوليك واللينوليك، ويمكنكِ استخدامه للأطفال سواء لتحضير وصفات الطبخ أو بدهانه على الجلد.
- قبل الإقدام على تقديم زيت السمسم لأطفالك، يجب أن نذكر أنه قد اتفق جميع خبراء التغذية على عدم تناول الأطفال حديثي الولادة زيت السمسم قبل سن 6 أشهر، كما ينصح بعضهم بعدم تناوله قبل مرور العام الأول
- ينبغي التأكد من أي تفاعلات تحسسيه قد تظهر على جسم الأطفال عند تناول زيت السمسم.
- يحتوي زيت السمسم على جرعات هائلة من الزنك، ما يساعد على زيادة كثافة العظام وعلاج هشاشتها وتقويتها بشكلٍ عام للأطفال.
- أظهرت العديد من الدراسات أن زيت السمسم يحفز عملية الهضم ويسرع من امتصاص العناصر الغذائية، يمكنكِ استخدامه كبديل للزيوت والدهون التقليدية.
- يحتوي زيت السمسم على جرعة مناسبة من الماغنسيوم، ما يعمل على تعزيز صحة القلب وتقليل ضغط الدم والوقاية من سرطان المعدة ومكافحته.
- مصدر غني بفيتامين ك: فيتامين "ك" من الفيتامينات الضرورية واللازمة لصحة الجسم، خاصة للأطفال خلال مرحلة النمو.
- يساعد على ضبط حرارة الجسم والوقاية من الحمى وهشاشة العظام ، مصدر للدهون غير المشبعة
- زيت السمسم من أفضل الزيوت الغنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة والأحماض الأمينية اللازمة لنمو جسم الأطفال.
- تأكدي من إدراجه خلال النظام الغذائي الخاص بأطفالك كبديل لأنواع الدهون المشبعة.
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5-تدليك جسم الأطفال بزيت السمسم
- بدلًا من استخدام بعض زيوت الأطفال الاصطناعية لتدليك جسم طفلك، جربي استخدام زيت السمسم الطبيعي والاستفادة من خواصه المرطبة والمفيدة للبشرة. استخدام زيت السمسم لتدليك جسم طفلك بشكل يومي لمدة شهر واحد يساعد على تحفيز النمو الصحي، يرجع ذلك إلى المحتوى الغني من المعادن والفيتامينات والتي يمتصها الجلد بشكل كبير ويبدأ استخدامها مباشرةً.
- يساعد تدليك جسم الطفل قبل النوم بزيت السمسم على استرخاء العضلات، ما يجعله هادئًا وينام بسهولة.
- يمد الجسم بالعناصر الأساسية للنمو، ترطيب الجلد وزيادة مرونته بشكل فعال ، معه تكون بشرة الطفل أكثر رقة، ما يعني الحاجة إلى استخدام مرطبات آمنة
ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.