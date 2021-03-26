فوائد زيت السمسم للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 مارس 2021 01:48 مساءً - جدول المحتوى

1-أهمية بذور السمسم

2-فوائد زيت السمسم لحديثي الولادة

3-أضرار زيت السمسم

4-فائدة زيت السمسم لحديثي الولادة

5-تدليك جسم الأطفل بزيت السمسم

زيت السمسم أو زيت اللثة عبارة عن زيت صالح للأكل مشتق من بذور السمسم، وهي بذور صغيرة ذات لون بني مصفر تتواجد في إفريقيا و تنمو بقلة في شبه القارة الهندية، ويتميز زيت السمسم بطعمه المميز ويعد بديلًا صحيًا عن الزيوت النباتية الأخرى نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات، بالإضافة إلى أنه يحتوي على الفيتامينات ، والمركبات العضوية والمكونات المفيدة ، مما يجعله صحيًا للأطفال والرضع..معنا خبيرة التغذية الدكتورة نهي ياسين لشرح فائدة زيت السمسم للأطفال

بالإضافة إلى البروتينات التي تمتص بسهولة، إضافة إلى ذلك فإن زيت السمسم من أفضل الزيوت التي يمكنكِ تقديمها لأطفالك.

وذلك نظرا لمحتواه العالي من الفيتامينات مثل فيتامين "ب" المركب و"د" و"هـ"، والمعادن كالفسفور والكالسيوم

السمسم من أقدم البذور الزيتية المعروفة للإنسان، وتتميز بذوره بنكهة مميزة، ويشيع استخدام زيته في كثير من وصفات الطبخ العالمية

يحتوي زيت السمسم على فيتامين ك، والذي يحتاجه الأطفال بكميات كافية ومناسبة لتعمل على تخثر الدم بالشكل الصحيح

يقوم بحماية قلب الطفل لاحتوائه على فيتامين هـ كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يمكن للتدليك بزيت السمسم أن يقلل الالتهاب وشدة الألم، كما انه يعمل على حماية الطفل من الأشعة فوق البنفسجية للشمس عند تطبيقها موضعيًا

يساعد في تعزيز نمو الرضع وذلك عن طريق تدليك الأطفال بزيت السمسم، مما يؤثر على زيادة الدورة الدموية وحث الطفل على النوم السليم بعد التدليك.

ويمكن للطفل الاستفادة منه قبل 6 أشهر إذا قامت الأم بإدراجه في النظام الغذائي الخاص بها لأنه من الممكن أن يمر زيت السمسم عبر حليب الأم من خلال الرضاعة الطبيعية

في معظم الحالات يتم إدخال زيت السمسم عندما يبلغ الطفل عمر 6 أشهر كما يوصي بعض الخبراء بالانتظار حتى يبلغ الطفل السنة من عمره

من المحتمل أن يعاني الطفل من خطر الإصابة بحساسية من السمسم ، لذلك من المستحسن عدم إعطاء الطفل زيت السمسم إلا بعد أخذ الاستشارة الطبية وموافقة الطبيب

من الممكن تقديم زيت السمسم للطفل من خلال الأطعمة التي قام بتجربتها من قبل، والتي تتيح للأم مراقبة الأعراض بشكل أفضل كالطفح الجلدي والصفير والتورّم وصعوبة التنفس

قد يوصي الطبيب بتوقف الطفل عن تناول زيت السمسم إذا كان يعاني من الربو أو الإكزيما، وقد يعاني الأطفال المصابون بحساسية السمسم من حساسية من الجوز

ويستخدم زيت السمسم بشكل أكثر شيوعًا في الوقت الحالي مما يزيد من حساسية السمسم مثل الحمص، الطحينة، والخبز، والبسكويت، والسلطات

وهناك زيادة الوزن عند الاستخدام المفرط بكميات زائدة، كما قد يتسبب في حساسية الجلد لبعض الأشخاص أو الطفح الجلدي.