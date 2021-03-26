نصائح تساعد الطفل على تكوين صداقات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 مارس 2021 01:48 مساءً - يحتاج بعض الأطفال لاكتساب بعض المهارات فى تكوين صداقات ففي عمر ثلاث سنوات يمارس العديد منهم أنشطة بانتظام مع أطفال آخرين على سبيل المثال في الحضانة أو مجموعة اللعب أو الأصدقاء في أنشطة التمارين الرياضية.

برأي الدكتور محمد هاني اختصاصي الصحة النفسية واستشاري العلاقات الأسرية أن الأطفال في هذا العمر يكون لدى بعضهم فكرة واضحة عن أصدقائهم ويمكنهم تسميتهم، فهم يبحثون عن أصدقائهم عند وصولهم إلى مرحلة ما قبل المدرسة ويلعبون معهم لا يكون لدى الأطفال الآخرين في هذا العمر أصدقاء يمكنهم تسميتهم، لكن قد يكونون حريصين على تكوين صداقات وبحلول أربع سنوات سيتمكن معظم الأطفال من التمييز بين "صديقي" والأطفال الآخرين الذين يعرفونهم.

يبدو أن بعض الأطفال يكوّنون صداقات بسهولة ويحصلون على الطاقة من التواجد حول الكثير من الأشخاص الآخرين كما يمكن للآخرين أن يجدوا هذا متعباً وساحقاً في حين قد يكون بعض الأطفال أبطأ في تكون الصداقات ويحتاجون إلى وقت لمشاهدة ما يحدث قبل الانضمام إلى مجموعة.

كيف يصنع الأطفال أصدقاء؟

يحتاج الأطفال إلى تعلم مهارات الصداقة بينما يلعب الأطفال مع الآخرين فإنهم يبنون المهارات التي تساعدهم في تكوين صداقات الآن وفي المستقبل مهارات مثل المشاركة والتناوب والتعاون والاستماع إلى الآخرين وإدارة الخلافات ورؤية وجهات نظر الآخرين.

عندما يقرر الأطفال اللعب في ركن المنزل عليهم أن يقرروا أيضاً الأدوار التي يجب عليهم القيام بها وماذا يفعلون وأن تكون لديهم أفكار مختلفة حول ما تفعله الأمهات لحل المشكلات.

إن معرفة كيفية استجابة طفلك للأطفال الآخرين يمنحك أساساٍ جيداً لمساعدته على تكوين صداقات بطريقة تناسب مزاجه.

مساعدة طفلك الصغير على تعلم كيفية كونه صديقاً جيداً

صداقات

يمكنك مساعدة طفلك على التعرف على كيفية كونه صديقًا جيدًا كجزء من الحياة الأسرية اليومية.

على سبيل المثال قد يحتاج طفلك إلى التفاوض عند اللعب مع شقيقه وتحديد ما سيلعبه أو من سيستخدم لعبة معينة عندما تحدث هذه المواقف يمكنك وصف وشرح ما يحدث ولماذا على سبيل المثال يمكنك أن تقول له "كانت هذه فكرة رائعة أن تستمع لبعضكما البعض قبل أن تقرر ما الذي ستلعبه" أو "ماذا لو أخبرت قصة كان كل منكما يتحول فيها إلى مخلوق آخر".

التحدث والاستماع من المهارات المهمة للصداقة يمكن أن تكون الوجبات العائلية وقتًا رائعًا لاقتداء هذه المهارات وإعطاء طفلك فرصة لممارستها.

الفوز والخسارة بلطف هو مهارة أخرى يمكنك أن تكون نموذجًا لها ويمكن لطفلك أن يمارسها أثناء الأنشطة العائلية فألعاب الطاولة العائلية جيدة بشكل خاص لهذا الغرض.

قد يكون من المفيد تذكر أن العديد من هذه المهارات صعبة حتى بالنسبة للبالغين فلا يزال طفلك يتعلم ويحتاج إلى الكثير من الفرص لممارسة كونه صديقًا جيدًا.

يجب أن يكون معلم طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة وقادراً على تقديم المشورة له بشأن المهارات الاجتماعية التي يمكنه ممارستها معك في المنزل.

مساعدة الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة على تكوين صداقات

منح طفلك فرصة اللعب مع أطفال

إن منح طفلك فرصة اللعب مع أطفال آخرين في مرحلة ما قبل المدرسة أو مجموعة اللعب يمكن أن يساعده على تكوين صداقات ومن الجيد أن تبدأ بمواعيد اللعب مع صديق أو صديقين بدلاً من الكثير من الأطفال خاصة إذا كان طفلك خجولًا أو بطيئًا في المواقف الاجتماعية.

يمكنك البدء بالتحدث مع طفلك حول من يلعب معه ولماذا يحب اللعب معه وما يحب اللعب ثم يمكنك التحدث إلى الآباء الآخرين حول مواعيد اللعب سواء في منزلك أو في حديقة أو في مكان آخر يوفر للأطفال مساحة كبيرة وأشياء للعب بها.

أفكار لمساعدة طفلك على تكوين صداقات أثناء اللعب

امنح طفلك وأصدقاءه خيارات مختلفة للعب على سبيل المثال، يمكنك أن تقول "هل ترغب في اللعب بالمكعبات أو السيارات؟" امدح الأطفال عندما يقررون شيئًا ما معا.

ضع ألعاب طفلك الخاصة بعيدًا عندما يأتي الأصدقاء هذا يمكن أن يوقف الحجج من البدء.

ابق قريبا قد يكون من المطمئن لطفلك أن يكون بالقرب منك خاصة إذا كان الأطفال لا يعرفون بعضهم البعض جيداً وعندما يصبح طفلك أكثر ثقة يمكن أن تكون بعيداً على الرغم من أنه لا يزال من المهم أن تكون على دراية بما يحدث.

راقب ما يحدث سيساعدك هذا في معرفة ما إذا كان الأطفال يستمتعون فقط ببعض اللعب الخشن أو ما إذا كان اللعب يخرج عن نطاق السيطرة إذا أصبحت الأمور صعبة للغاية، فستحتاج إلى التدخل.

ضع حدًا زمنيًا لتاريخ التشغيل عندما يتعب الأطفال فغالبًا ما يجدون صعوبة في التعاون من الجيد إنهاء وقت اللعب مع رغبة الجميع في القيام بذلك مرة أخرى.

ستكون هناك أوقات لا يعمل فيها اللعب بين أصدقاء ما قبل المدرسة بالطريقة التي خططت لها.

الأطفال يتصرفون بعدوانية

سلوك الأطفال