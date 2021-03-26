تعرف إلى 5 أنواع شاي تخلص جسمك من السموم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 01:23 مساءً - منذ 7 دقائق

آخر تحديث: 26 - مارس - 2021 1:20 مساءً

يعتبر تناول العناصر الغذائية من الوسائل التي تساعد الجسم على أدائه الطبيعي المتمثل في التخلص من المواد الضارة، وهي من أشكال التخلص من السموم.

ويمكن أن يكون الشاي واحدا من هذه الطرق، حيث إن شرب الشاي الدافئ يساعد في تحفيز حركة الأمعاء، وهي وسيلة لإزالة السموم.

وفيما يلي أنواع الشاي المطهرة لسموم الجسم:

شاي الهندباء

يعزز الهندباء التبول والذي يعد إحدى وسائل التخلص من السموم من الجسم.

شوك الحليب أو الحرشف البري

لا يحتوي هذا المشروب الغريب على أي منتجات ألبان، وأظهرت الدراسات أن مكملات شوك الحليب يمكن أن تقلل من تلف الكبد والالتهابات وكذلك تساعد في إصلاح الخلايا.

ويستخدم شوك الحليب منذ آلاف السنوات كعلاج عشبي لحماية الكبد.

شاي الكزبرة أو البقدونس

يعزز البقدونس والكزبرة التخلص من الماء، كما يقومان بتغذية الكلى والأعضاء الأخرى، للتخلص من السموم.

وينظف البقدونس الروائح والأنفاس الكريهة، خاصة بعد تناول وجبة تحتوي على الثوم وفي نفس الوقت ينظف الجسم، وتعتبر الكزبرة مفيدة أيضا.

شاي الكركم والزنجبيل

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مكون نشط يساعد الإنزيمات التي تطرد السموم ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على إصلاح خلايا الكبد، كما يساعد الكبد في إزالة السموم والمعادن، ويعتبر شاي الكركم مفيدا أيضا في منع تلف الكبد.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة قوية تسمى EGCG، والتي تظهر الدراسات أنها قد تساعد في منع نمو الخلايا السرطانية في الكبد والحماية من أمراض الكبد.