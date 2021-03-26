الكشف عن عامل يؤدي إلى الموت المبكر للنساء!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 12:09 مساءً - منذ ساعتين

أكد علماء أمريكيون أن النساء اللواتي تعرضن للإجهاض لديهن مخاطر أعلى بنسبة 19٪ للوفاة المبكرة، وذلك وفقًا لنتائج دراسة مماثلة نُشرت في المجلة العلمية The BMJ.

توصل مؤلفو الدراسة إلى مثل هذه الاستنتاجات، بعد أن درسوا بيانات الملاحظات الطبية لمائة ألف امرأة أمريكية في الفترة من 1993 إلى 2017 وقارنوا العوامل التي يحتمل أن تؤثر على الصحة، بما في ذلك النظام الغذائي ونمط الحياة.

كانت النساء اللاتي تعرضن للإجهاض المتكرر، وكذلك النساء اللاتي تعرضن له في بداية فترة الإنجاب، الأكثر تعرضًا لخطر متزايد. في الوقت نفسه، كانت العلاقة بين الإجهاض والوفاة المبكرة أكثر وضوحًا في حالات الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية – 48٪.

كما لاحظ مؤلفو الدراسة، أن الإجهاض قد يكون علامة مبكرة على المخاطر الصحية للنساء، بما في ذلك الوفاة المبكرة.

يقول الخبراء: “هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد كيفية ارتباط الإجهاض بصحة المرأة على المدى الطويل والآليات التي تقوم عليها هذه العلاقات”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.