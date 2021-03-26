وصفات عالية السعرات لتسمين الجسم النحيف جدًا

بيروت - نادين محمد - يعاني العديد من الناس من النحافة المفرطة التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية منها الأنوريكسيا. إلا أنه يمكن زيادة الوزن من خلال تناول مشروبات أو وجبات سناك عالية السعرات تساعد على تسمين الجسم وتزيده قوة وصحة.​

في ما يلي 3 وصفات طبيعية تساعدك على الوصول إلى غايتك...

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وصفة التين المجفف والحليب لتسمين الجسم سريعاً

المكونات:

5 ثمرات من فاكهة التين المجفف

كوب من الحليب كامل الدسم

ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون

طريقة التحضير:

- ضعي الحليب في وعاء مناسب وعلى نار هادئة.

- أضيفي اليانسون ومن بعده بدقيقة واحدة التين المجفف.

- اتركي المزيج على النار لمدة 5 دقائق.

- غطي الوعاء واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل تناوله.

- تناولي المشروب مرتين يومياً لنتائج فعالة.



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وصفة العسل والمكسرات لفتح الشهية وتسمين الجسم

المكونات:

نصف كيلو من عسل النحل الطبيعي

3 ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور

3 ملاعق كبيرة من الكاجو المطحون

3 ملاعق كبيرة من اللوز المطحون

3 ملاعق كبيرة من الجوز المطحون

ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة

ملعقة كبيرة من الزبيب

طريقه التحضير:

- ضعي جميع المكونات في وعاء محكم الغلق، واخلطيها جيداً.

- غطي الوعاء، وتناولي ملعقتين كبيرتين منه يومياً في الصباح والمساء.

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وصفة الموز بالشوكولاتة لتسمين الوجه والأرداف والصدر

المكونات:

5 ملاعق كبيرة من الشوكولاتة

2 موزة

2 ملعقة كبيرة من مكسرات فول السوداني

طريقة التحضير:

- قومي بتقشير الموز وتقطيعه إلى نصفين بالطول.

- ضعي الموز على ورق الزبدة، واتركيه في الفريزر لمدة 20 دقيقة.

- أخرجي الموز من الفريز واغمسيه في الشوكولاته.

- ثم أغمسيه بعدها في المكسرات، واتركيه في الفريزر مرة أخرى لمده 30 دقيقة.

- تعتبر وصفة الموز بالشوكولاتة من أقوى الوصفات لتسمين الجسم.

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