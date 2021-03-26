ليبيا.. إعلان موعد وصول لقاح كورونا وتحذير من وضع وبائي متفاقم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فيما تستعد ليبيا لوصول لقاح كورونا أواخر الشهر الجاري، حذرت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة الجائحة من تصاعد الوضع الوبائي في البلاد.

وكشف وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، في تصريحات صحفية، عن موعد وصول لقاح كورونا، قائلا إن توريد اللقاح الخاص بفيروس كورونا، سيكون عن طريق رئاسة الوزراء، مرجحًا وصوله نهاية الشهر الحالي.



المنظومة مستعدة

وقال الزناتي، إن وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، جاهزة لتنفيذ حملة التطعيمات فور وصول اللقاحات، واصفًا الإقبال على التسجيل في منظومة الراغبين في الحصول على اللقاح بـ"الجيد".

وأكد الوزير الليبي، أن السلالات المسجلة في بلاده هي طفرة لندن وسلالة جنوب أفريقيا وكوفيد 19، فما لم تسجل بعد أي حالات من السلالة البرازيلية.

”الخليج 365” في جنوب ليبيا.. كورونا ينهش براك الشاطئ

يأتي ذلك فيما توقعت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا زيادة معدلات انتشار الوباء، نتيجة ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفيات جراء النشاطات المجتمعية المختلفة، مشيرة إلى أن الوضع الوبائي في ليبيا تصاعد إلى المستوى الرابع.

منحنى وبائي مرتفع

وسجلت لجنة الوبائيات في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، ارتفاعا في عدد الوفيات بالعاصمة طرابلس، كاشفة عن تصاعد الوضع الوبائي في بعض المدن مثل مدن الساحل من الزاوية إلى زوارة، ومصراتة، وطبرق.

وحذرت اللجنة العلمية من فقدان السيطرة على الأوضاع، إن لم تطبق الإجراءات الاحترازية في جميع قطاعات الدولة، التي أكدت ضرورة المتابعة الدقيقة لها من قبل الجهات ذات الاختصاص.

قيود وضوابط

وأوصت اللجنة العلمية الاستشارية بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية وتعزيزها في المناطق ذات المعدلات العالية، ووضع القيود والضوابط من طرف الجهات المختصة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات بالمصارف خاصة ومواقع العمل والمطاعم والمقاهي والأسواق والمآتم والأفراح وغيرها من الأنشطة.

ورغم ارتفاع معدل الحالات، إلا أن استشاري اللجنة محمد شمبش، قال إن النشاط التعليمي لم يؤثر في المعدلات الوبائية العامة في المنطقة، موصيًا بمواصلة الدراسة مع التشديد على تطبيق ومتابعة كل الإجراءات الاحترازية بدقة بالمؤسسات التعليمية.