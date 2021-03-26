الزنجبيل والقرفة والليمون للكرش

بيروت - نادين محمد - سواء كنت تبحثين عن تحسين صحتك العامة أو تنحيف جسمك ببساطة بهدف الحصول على جسم مثالي ورشيق، فإنَّ حرق الدهون الزائدة بالأخص المتراكمة في منطقتي البطن والأرداف يمكن أن يكون تحديًا كبيرًا، وبالإضافة إلى النظام الغذائي والتمارين الرياضية، يمكن أن تؤثر عوامل أخرى عديدة على فقدان الوزن والدهون، ولحسن الحظ، هناك الكثير من المشروبات التي يمكنك اعتمادها لزيادة حرق الدهون بسرعة وسهولة، وفيما يأتي تُقدم لك "الجميلة"، مشروب القرفة والزنجبيل السحري لحرق الدهون بسرعة وتعزيز فقدان الوزن.

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مشروب الزنجبيل والقرفة لحرق دهون الكرش

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يُعتبر شرب شاي القرفة والزنجبيل وسيلة لتعزيز آثار فقدان الوزن لأن القرفة تحفز حرق الدهون وتساعد على تقليل الشهية، حيث تحتوي على ألياف تزيد من الشعور بالشبع، بالإضافة إلى ذلك، تساعد القرفة أيضًا على تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الكوليسترول والدهون الثلاثية وضغط الدم، ويُساعد الزنجبيل في إنقاص الوزن لأنه يحتوي على خصائص مدرة للبول ومولدة للحرارة، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي ويحفز الجسم على استهلاك المزيد من الطاقة، ومع ذلك، ولكي يحدث هذا، يجب أن يكون الزنجبيل جزءًا من نظام غذائي صحي متوازن، بالإضافة إلى باقي مُكوِّنات الوصفة من الكمون والليمون اللذين يعملان على سد الشهية عندك.

المُكوِّنات:

معلقة صغيرة كمون.

نصف معلقة زنجبيل.

ربع معلقة قرفة.

نصف حبة ليمون.

ماء مغلي.

طريقة التحضير والاستخدام:

ضعي كوبًا من الماء على النار واتركيه حتى الغليان.

ضعي جميع المُكوِّنات السابقة داخل الماء المغلي.

تناولي الوصفة قبل تناول الطعام بنصف ساعة.



نصائح مفيدة لإحراق الدهون

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تجنبي تناول الأطعمة السكرية مثل البسكويت والكعك.

عدم تناول الأطعمة المصنعة مثل الصودا والعصير، وكذلك الأطعمة المليئة بالدهون غير الصحية، مثل البيتزا والأطعمة الجاهزة واللحوم المصنعة والأطعمة المقلية والوجبات السريعة.

من المهم تناولك للخضروات والفواكه واللحوم الخالية من الدهون والبيض ومنتجات الألبان.

تضمين الدهون الصحية في نظامك الغذائي مثل تلك الموجودة في المكسرات والبذور مثل الفول السوداني والجوز والبندق والكستناء وبذور الكتان وبذور الشيا أو بذور اليقطين والأسماك مثل السلمون والتونة والسردين والأطعمة الأخرى مثل زيت الزيتون والأفوكادو.

بالإضافة إلى نظامك الغذائي، من المهم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مثل المشي أو ركوب الدراجة أو الجري أو السباحة لمدة 30 إلى 60 دقيقة، على الأقل 3 مرات في الأسبوع.

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