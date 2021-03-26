"قاتل جديد" في أفريقيا.. مرض غامض يهاجم نيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت طالبة وأصيب أكثر من 30 آخرين بعد انتشار مرض غامض في نيجيريا، حيث تطلبت حالتهم نقلهم إلى المستشفى.

وأطلق مسؤولون صحيون في الدولة الواقعة غرب أفريقيا تحقيقا واسع النطاق، بسبب عدم توفر معلومات كافية عن المرض.

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، ضرب المرض الغامض مدرسة داخلية في ولاية صكتو في أقصى شمال غربي نيجيريا.

وانتشرت صور تظهر طالبات على أرض قاعة كبيرة في مستشفى، وبدين في حالة يرثى لها، وكان الأمر الأكثر قلقا في مسألة المرض هو أنه معد، مما قد يعني أنه قد ينتشر على نطاق أوسع.





وذكرت تقارير صحفية محلية أن المرض قد يكون "التهاب السحايا"، لكن السلطات رفضت تأكيد هذا الأمر.

ومن أعراض مرض السحايا الصداع والحمى والعنق المتصلب، والتي يبدو أن الطالبات يعانين منها.

وذكر مسؤول في وزارة الصحة بالولاية أن تم أخذت عينات من الطالبات المرضى للتحقق من أسباب مرضهن.

وتحدثت تقارير في فبراير/ شباط الماضي، عن انتشار مرض غريب في تنزانيا، الواقعة شرق القارة الإفريقية، من أبرز أعراضه أن المرضى يتقيأون الدم، ويصيبهم بالغثيان.

وأسفر المرض عن وفاة 15 مريضا على الأقل.