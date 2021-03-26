كورونا حول العالم.. قفزة في إصابات الهند و200 ألف وفاة بالمكسيك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترك وباء "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد أثره على جميع دول العالم وحصد أرواح ملايين الأشخاص.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 126 مليونا و69 ألفا و31 إصابة، الجمعة.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و767 ألفا و376 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 101 مليون و735 ألفا و822 حالة.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم..

الهند تسجل أعلى عدد يومي من الإصابات في 5 أشهر

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، الجمعة، تسجيل 59118 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر زيادة يومية منذ 18 أكتوبر/ تشرين الأول.





ورصدت الهند إجمالا 11.85 مليون إصابة بالفيروس في ثالث أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.



وأظهرت البيانات أيضا تسجيل 257 وفاة جديدة، مما يرفع مجمل الوفيات إلى 160949.

رقم قياسي يومي في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، تسجيل 100158 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذلك في رقم قياسي للإصابات الجديدة بالفيروس.





وسجلت الوزارة كذلك 2777 وفاة بكوفيد-19، بعد يوم من تجاوز الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حاجز 300 ألف وفاة.



وهذا أكبر عدد وفيات في العالم جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.

200 ألف وفاة في المكسيك

باتت المكسيك مساء الخميس ثالث دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، تتخطّى فيها حصيلة ضحايا كوفيد-19 عتبة المئتي ألف حالة وفاة، بحسب بيانات أوردتها وزارة الصحة.





وقالت الوزارة في تحديثها اليومي لحصيلة الوباء إنّ عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 200,211 حالة وفاة.

مصر تسجل 661 إصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة المصرية، الخميس، 661 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 وفاة ارتفاعا من ‭‭‭‭‬‬‬641‭‭‭‬‬‬‬ إصابة و‭‭‭‭‬‬‬40‭‭‭‬‬‬‬ وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 198011 من ضمنهم 151765 حالة تم شفاؤها، و11768 حالة وفاة".



