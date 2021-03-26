إنفوجراف.. أعراض غريبة لنقص الزنك في الجسم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد الزنك أحد العناصر المعدنية الصغرى التي يحتاج جسم الإنسان إلى كميات ضئيلة منها، غالباً أقل من 100 مليجرام، ورغم ذلك فإن نقصها يسبب مشاكل صحية.

ونقص الزنك ليس دليلاً على عدم تناول كمية معينة من الطعام غالباً، لكنه يشير إلى تناول الأطعمة الخاطئة التي تمنع امتصاص هذا المعدن المهم جداً.

ويتسبب نقص الزنك في ظهور حب الشباب، وفقدان حاستي الشم والتذوق، وقصور الغدد التناسلية، والتهاب المفاصل، لكن هناك علامات أخرى غير متداولة.

الإنفوجراف التالي يوضح الأعراض الغريبة لنقص الزنك في الجسم:



