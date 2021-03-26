شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم 5 أطعمة لمرضى السكرى.. أبرزها الفراولة والفاصوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكرى من أخطر الأمراض المزمنة التي تهدد حياة المرضى إذا لم يتم الأخذ بالاعتبار اتباع نظام صحى، يحافظ على مستويات السكر داخل جسمك، حتى يتم تجنب المضاعفات الصحية الناتجة عنه.



الاطعمة الغنية المفيدة لمرضى السكر

وطبقا لما ورد في موقع انسايدر، فإن هناك بعض الأطعمة التي تعد خيارا صحيا لمرضى السكرى:1.الفاصوليا:

تحتوي الفاصوليا على مكونين رئيسيين، وهما الألياف والبروتين، حيث يعمل كل منهما عل خفض خطر ارتفاع نسبة السكر في الدم، حيث توصي جمعية السكري الأمريكية (ADA) بإضافة الفاصوليا المجففة أو الفاصوليا المعلبة منخفضة الصوديوم إلى الوجبات، لاحتوائها على الألياف المفيدة لمرضى السكرى.

2.الخضراوات الورقية:

تحتوي الخضراوات الورقية الداكنة مثل السبانخ واللفت على فيتامين سي ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل الالتهاب، مما يقلل من خطر مضاعفات مرضى السكرى وأمراض القلب ومشاكل الكلى، تشمل الخضراوات الورقية الداكنة لمرضى السكري سبانخ والكرنب.

3.الأسماك الدهنية:

نظرا لأنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي نوع من الدهون غير المشبعة التي يمكنها تحسين صحة القلب وتقليل الالتهاب، لذا فتعد خيارا هاما لمرضى السكرى، لأنها مصدرًا رائعًا للبروتين ، تشمل الأمثلة الأخرى للأسماك الدهنية: السلمون ، السردين، والسمك المملح.

4. الفراولة:

تحتوي الفراولة على مضادات أكسدة تسمى الأنثوسيانين، والتي ثبت أنها تقلل الكوليسترول وتحسن مستويات السكر في الدم.

5.المكسرات:

نظرا لأنها مصدر جيد للدهون الصحية والمغنيسيوم والألياف، و بعض المكسرات المفيدة لمرضى السكري عين الجمل، اللوز، البندق، الفستق