5 أخطاء شائعة تؤثر على صحة البشرة الدهنية.. منها قلة شرب الماء

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القاهرة - سامية سيد - نمط الحياة الذى نتبعه يؤثر على صحتنا بشكل عام وعلى البشرة بوجه خاص، حيث إن هناك عادات سيئة نعتاد عليها دون دراية تؤثر سلبًا على أصحاب البشرة الدهنية، حيث يمكن أن تؤدى إلى انسداد المسام والجلد الدهنى وحب الشباب ولا يمكن السيطرة عليه إلا من خلال اتخاذ بعض الإجراءات، حيث تعتبر البشرة أكثر عضو فى الجسم يحتاج إلى العناية بها، وإذا أهملت ذلك قد يؤدى إلى تلف البشرة.

5 أخطاء شائعة تؤثر على صحة البشرة خاصة الدهنية، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia":1- قلة شرب الماء

عدم ترطيب الجسم بالقدر الكافى يجعل الجسم يلجأ إلى الغدد الدهنية، ويبدأ بإنتاج دهون أكثر من المعتاد وهو ما يجعل البشرة دهنية أكثر من اللازم ما يترتب عليه ظهور حب الشباب وغيرها من الآثار التى تضر بالبشرة.

2- استخدام الزيوت الأساسية بطريقة خاطئة

هناك أنواع مختلفة من الزيوت الأساسية للعناية بالبشرة، ولكن مع البشرة الدهنية يجب أن تكونى أكثر حرصًا بالنسبة لاستخدام هذه الزيوت، لأنها يمكن أن تجعلها أكثر دهنية، فعلى سبيل المثال لا ينبغى الإفراط باستخدام زيت جوز الهند إذا كنت من أصحاب البشرة الدهنية.

3- عدم استخدام مرطب أو استخدام مرطب غير مناسب

لا تتخيلِى أنكِ لستِ بحاجة إلى استخدام مرطب إذا كانت بشرتك دهنية، فكل أنواع البشرة تحتاج إلى مرطب ولكنه يختلف وفقًا لنوع البشرة، حيث ممكن أن يسبب النوع الخاطئ من المرطب فى أن تصبح بشرتك أكثر دهنية.

4- استخدام مستحضرات تجميل تسد المسام

من الأفضل اختيار منتجات المكياج بعناية شديدة خاصة بالنسبة للبشرة الدهنية، خاصة أن هناك أنواع منها تسد مسام البشرة وتزيد من دهنية الجلد عن طريق إفراز المزيد من الزيت، لذلك من الأفضل استخدام مستحضرات التجميل التى لا تسبب انسداد المسام.

5- سوء التغذية

عندما تستهلك أطعمة غنية بالدهون أو مصنعة، قد يؤدى ذلك إلى زيادة إنتاج البشرة للزيوت، لذلك من المهم جدًا الحفاظ على نظام غذائى صحى ومتوازن والحفاظ على عمل الهرمونات في المسار الصحيح، لأن حدوث أى اختلافات فى نظام الهرمونات يمكن أن يؤدى إلى إفراز الدهون الزائدة.