ما هى متلازمة سجوجرن وكيف تؤثر على جهازك المناعى؟

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القاهرة - سامية سيد - متلازمة سجوجرن هى إحدى أمراض المناعة الذاتية التي تحول جهاز المناعة إلى الانهيار لأنها تهاجم الخلايا السليمة بدلا من غزو البكتيريا أو الفيروسات، حيث تهاجم خلايا الدم البيضاء، التى تعمل على الحماية من الجراثيم، طبقا لما ورد في موقع web med.



متلازمة سجوجرن وكيف يؤثر على الجهاز المناعى

وأكد التقرير أن متلازمة سجوجرن تصيب الغدد اللعابية وبالتالي تؤثر على إنتاج الدموع واللعاب وبالتالي تصيب الفم والعين بالجفاف.

وأرجع التقرير أسباب الإصابة بمتلازمة سجوجرن، والتي تكون ناتجة عن عدوى بكتيرية أو فيروس آخر، إلى وجود جين مرتبط بتلك المتلازمة التي تسبب أزمة خطيرة بجهاز المناعة.

وعندما يصاب الجهاز المناعى بمتلازمة سجوجرن يؤثر على كفاءة خلايا الدم البيضاء في مهاجمة الجراثيم، حيث تعمل تلك المتلازمة على استهدافها خاصة الخلايا السليمة في الغدد التي تفرز اللعاب والدموع.

1. العمر، حيث تستهدف الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، ولكن يمكن أن يصاب به أيضًا البالغون الأصغر سنًا والأطفال.

2. تزيد احتمالية إصابة النساء بمتلازمة سجوجرن بعشرة أضعاف مقارنة بالرجال.

3. الإصابة بمشاكل المناعة الذاتية الأخرى، حيث يعانى ما يقرب من نصف الأشخاص المصابين بمرض سجوجرن من حالة مناعة ذاتية أخرى، مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

1. جفاف الفم.

2. العيون الجافة أو الحكة بالعين.

3. جفاف الحلق أو الشفتين أو الجلد.

4. جفاف الأنف.

5. تغير في الطعم أو الرائحة.

6. انتفاخ الغدد في الرقبة والوجه.

7. الطفح جلدي وحساسية للأشعة فوق البنفسجية.

8. السعال الجاف أو ضيق في التنفس.

9. ضعف الانتباه أو التركيز.

10. صداع الرأس.

11. تورم وآلام المفاصل.