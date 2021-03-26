شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية.. منها تورم الرقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك علامات تحذيرية عديدة تدل على الإصابة بالسرطان، وقد تكون من العلامات المبكرة التي تنبهك لبدء رحلة العلاج في أقرب وقت مما يؤثر على معدلات الشفاء، لذا لابد من الانتباه لتلك الأعراض المبكرة.



تورم الرقبة أحد أعراض سرطان الدم

وطبقا لمركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن تورم الرقبة العلوية غير المؤلم قد يكون مؤشرا على الإصابة بسرطان الدم، بعد أن كشفت إحصائية صادمة أن 50% من البريطانيين معرضين للإصابة بالسرطان خلال حياتهم، طبقا لما ورد فى موقع اكسبريس.

ويعد سرطان الغدد الليمفاوية "اللاهودجكين" نوع من سرطان الدم يؤثر على خلايا الدم البيضاء التي تسمى الخلايا الليمفاوية، وهي جزء مهم من جهاز المناعة، من الأعراض الشائعة للورم الليمفاوي اللاهودجكين، ومن أهمها:

1.الرقبة

2. الإصابة بعظمة الترقوة

3. الشعور بألم بمنطقة الإبط

4.الاصابة بدرجة حرارة عالية

5. فقدان الوزن غير المبرر

6. التعرق الليلي

7.التعب الشديد

8.الحكة

9.آلام العظام

10. الطفح الجلدي

11.نزيف غير عادي أو كدمات.

وعند الإصابة بالمرض تضغط الغدد الليمفاوية المنتفخة على الأعضاء المحيطة، مما قد يسبب ألمًا في الصدر، أو سعالًا، أو ضيقًا في التنفس، لذا عند حدوث تلك الأعراض لابد من الخضوع لاختبارات سرطان الغدد الليمفاوية وهو عبارة عن فحص من خلال الدم وأو من خلال الخزعة والمسح الضوئي.

ووجدت أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن هذا النوع من السرطان أكثر شيوعًا بين الرجال منه لدى النساء، حيث تم تشخيص ثلث الحالات لمن هم في سن 75 وما فوق، مما يعنى أن أولئك الذين لديهم جهاز مناعي ضعيف هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكينية.

وهناك بعض الفئات المعرضة للإصابة أكثر من غيرها وهى:

1.المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز

2. الخاضعون لعمليات زرع الأعضاء

3. من يعانون مشكلات بالجهاز المناعى بعد الولادة

4. المصابون بأمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفصل الروماتويدي، وفقر الدم الانحلالي

5 المصابون بالاضطرابات الهضمية.