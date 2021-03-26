طرق جلوس خاطئة تجنبيها أثناء حملك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 مارس 2021 04:34 صباحاً - جدول المحتوى

1.ما هي الطريقة الصحيحة للوقوف أثناء الحمل؟

2. ما هي الطريقة الصحيحة للجلوس أثناء الحمل؟

3 .كيفية العثور على طريقة جلوس جيدة أثناء الحمل



تحار أغلب الحوامل فى أفضل الطرق للجلوس والوقوف والنوم والسير بالطريقة الصحيحة،أثناء الحمل عليك بتدريب جسمك على الوقوف والمشي والجلوس والاستلقاء بالطرق التي يكون فيها أقل قدر من الضغط على ظهرك ،على الرغم من أن بطنك المتنامي قد يجعلك تشعري وكأنك على وشك السقوط إلا أن هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها للحفاظ على طريقة جلوس جيدة وآليات الجسم المناسبة،التقت الخليج 365 نت بالدكتور أحمد الجزار استشاري النساء و علاج العقم ليوضح ما أفضل طريقة لجلوس للحامل.

1.ما هي الطريقة الصحيحة للوقوف أثناء الحمل؟

تجنبي الوقوف أثناء الحمل

ارفعي رأسك بشكل مستقيم مع وضع ذقنك للداخل، لا تقمي بإمالة رأسك للأمام أو للخلف أو للأسفل أو جانبيًا.

تأكدي من أن شحمة الأذن تتماشى مع منتصف كتفيك.

حافظي على كتفك للخلف وصدرك للأمام.

حافظ على ركبتيك مفرودتين لكن غير مقفلة.

مددي الجزء العلوي من رأسك نحو السقف.

اسحبي معدتك للداخل وللأعلى (قدر الإمكان)، لا تقوم بإمالة حوضك للأمام أو للخلف أبقِ أردافك مطويًا.

وجهي قدميك في نفس الاتجاه مع توازن وزنك بالتساوي على كلا القدمين يجب دعم قدميك بأحذية منخفضة الكعب (لكن ليست مسطحة) لمنع الضغط على ظهرك، تجنبي الوقوف في نفس الوضع لفترة طويلة.

2.ما هي الطريقة الصحيحة للجلوس أثناء الحمل؟

اجلسي مع دعامة للظهر

اجلسي مع ظهرك مستقيماً وكتفيك للخلف، يجب أن تلمسي أردافك ظهر الكرسي.

اجلسي مع دعامة للظهر (مثل منشفة صغيرة ملفوفة أو لفافة أسفل الظهر) عند منحنى ظهرك، تُباع وسائد الحمل في العديد من تجار التجزئة.

كيفية العثور على طريقة جلوس جيدة أثناء الحمل

جلوس صحيحة أثناء الحمل

اجلسي في نهاية كرسيك وانحرفي تمامًا.

ارسمي نفسك وأبرزي منحنى ظهرك قدر الإمكان، عقد لبضع ثوان.

تحركي قليلاً (حوالي 10 درجات)،هذه طريقة جلوس جيدة.

وزعي وزن جسمك بالتساوي على كلا الوركين.

حافظي على وركيك وركبتيك في الزاوية اليمنى (استخدمي راحة القدم، يجب أن تكون قدميك مسطحتين على الأرض).

حاولي تجنب الجلوس في نفس الوضع لأكثر من 30 دقيقة.

في العمل اضبطي ارتفاع الكرسي، حتى تتمكني من الجلوس بالقرب من مكتبك أرِحي مرفقيك وذراعيك على مقعدك أو مكتبك وحافظي على استرخاء الكتفين.



عند الوقوف من الجلوس تحركي إلى مقدمة المقعد قفي من خلال فرد ساقيك تجنبي الانحناء للأمام، قومي بعدة تمارين إطالة آمنة للظهر أثناء الحمل.

لا بأس في تولي طرق جلوس أخرى لفترات قصيرة من الوقت ، ولكن يجب أن تقضي معظم وقت جلوسك كما هو موضح أعلاه حتى يكون هناك ضغط ضئيل على ظهرك، إذا كنتي تعاني من آلام الظهر فاجلسي أقل قدر ممكن ولفترات قصيرة فقط وعليك أيضا استشارة الطبيب المختص.