تعرف على أعراض سرطان الرئة ومراحل الإصابة بالمرض

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القاهرة - سامية سيد - أعراض سرطان الرئة عديدة، ومنها ألم الصدر، ويحدث سرطان الرئة عندما تنقسم الخلايا في الرئتين بشكل لا يمكن السيطرة عليه، هذا يسبب نمو الأورام يمكن أن تقلل هذه من قدرة الشخص على التنفس والانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم، وسرطان الرئة ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا والسبب الرئيسي للوفاة المرتبطة بالسرطان في الولايات المتحدة، في هذا التقرير نتعرف على أعراض سرطان الرئة ومراحل الإصابة به، وفقاً لموقع " medicalnewstoday".

أعراض سرطان الرئة

أعراض سرطان الرئة لا حصر لها، حيث يسبب السرطان تغيرات في الخلايا السليمة فتنمو الخلايا بسرعة كبيرة ، دون أن تموت.

تموت الخلايا الطبيعية في الجسم عادةً في مرحلة معينة من دورة حياتها، وبالتالي تمنع تراكم عدد كبير جدًا من الخلايا ومع ذلك ، في حالة السرطان ، تستمر الخلايا في النمو والتكاثر ونتيجة لذلك ، تتطور الأورام.

النوعان الرئيسيان لسرطان الرئة هما سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة وسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة، اعتمادًا على كيفية ظهورهما تحت المجهر.

يعتبر سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة أكثر شيوعًا من سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة.

يمكن لأي شخص أن يصاب بسرطان الرئة ، لكن تدخين السجائر والتعرض للدخان والمواد الكيميائية المستنشقة أو السموم الأخرى يمكن أن يزيد من خطر الإصابة.

وتشمل أعراض سرطان الرئة التالى:

قد لا يعاني الأشخاص المصابون بسرطان الرئة من أي أعراض حتى مرحلة لاحقة إذا ظهرت الأعراض ، فقد تشبه أعراض عدوى الجهاز التنفسي.

تشمل بعض الأعراض المحتملة ما يلي:

-تغيرات في صوت الشخص ، مثل بحة في الصوت

-التهابات الصدر المتكررة، مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي

-انتفاخ في الغدد الليمفاوية في منتصف الصدر

سعال طويل الأمد قد يبدأ في التفاقم

-ألم صدر

-ضيق في التنفس وأزيز

بمرور الوقت قد يعاني الشخص أيضًا من أعراض أكثر حدة، مثل:

-ألم شديد في الصدر

-آلام العظام وكسور العظام

-الصداع

-سعال الدم

-جلطات الدم

-فقدان الشهية والوزن

-إعياء وتعب

مراحل سرطان الرئة

يصف تصنيف السرطان مدى انتشاره في الجسم ومدى شدته:

موضعي: حيث يكون السرطان ضمن منطقة محدودة

-منتشر: حيث انتشر السرطان إلى الأنسجة القريبة أو الغدد الليمفاوية

-متوغل: حيث انتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم

كما يقوم أخصائيو الرعاية الصحية بتقييم الورم من حيث الحجم والانتشار، سواء كان يؤثر على الغدد الليمفاوية أم لا ، وما إذا كان قد انتشر في مكان آخر أم لا.

هناك أيضًا طرق محددة لتحديد مرحلة سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة وسرطان الرئة ذي الخلايا الصغيرة.

مراحل سرطان الرئة

عادةً ما يستخدم أخصائيو الرعاية الصحية حجم الورم وانتشاره لوصف مراحل سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة، على النحو التالي:

-غامض أو مخفي: لا يظهر السرطان في فحوصات التصوير، ولكن قد تظهر الخلايا السرطانية في البلغم أو المخاط.

-المرحلة 0: توجد خلايا غير طبيعية فقط في الطبقات العليا من الخلايا المبطنة للممرات الهوائية.

المرحلة 1: وجود ورم في الرئة ، لكنه يبلغ 4 سم (سم) أو أقل ولم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

المرحلة الثانية: يبلغ حجم الورم 7 سم أو أقل وقد ينتشر إلى الأنسجة القريبة والعقد الليمفاوية.

المرحلة 3: انتشر السرطان إلى الغدد الليمفاوية ووصل إلى أجزاء أخرى من الرئة والمنطقة المحيطة بها.

المرحلة 4: انتشر السرطان إلى أجزاء بعيدة من الجسم ، مثل العظام أو الدماغ.