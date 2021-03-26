شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد الجزر.. يقلل مخاطر الإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجزر غني بالفيتامينات والألياف والمعادن الأساسية، حيث إن نصف كوب من الجزر النيء يحتوى على بروتين بنسبة 0.9 جرام وكالسيوم بنسبة 33.00 ملليجرام وبوتاسيوم بنسبة 320 ملليجرام وحديد بنسبة 0.30 ملليجرام مع معدل عالي من الألياف بنسبة 2.8 جرام، وفي هذا التقرير نتعرف على فوائد الجزر الصحية بألوانه المتنوعة، من اللون البرتقالي التقليدي أو الألوان الأخرى مثل: البنفسجي، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

فوائد الجزر

فوائد الجزر لا حصر لها، حيث لا يحتوى على سعرات حرارية عالية، فنصف كوب من الجزر به 41 سعرة حرارية فقط، وتشمل فوائد الجزر الصحية ما يلي:

- مصدر رائع لفيتامين أ، يحتوي حوالي نصف كوب من الجزر النيء على 51٪ من القيمة اليومية لفيتامين أ يأتي محتوى فيتامين أ هذا من بروفيتامين أ والكاروتينات التي تساعد جسمك على مكافحة الالتهابات.

وتساعد هذه الفيتامينات على صحة عينيك، حيث أظهرت الدراسات أن الكاروتينات، وهي صبغة مضادة للأكسدة توجد في الجزر ، قد تقلل من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر.



فوائد الجزر

-الجزر يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، قد تساعد الكاروتينات في الحماية من سرطان البروستاتا والقولون والمعدة، بالإضافة إلى ذلك ، أشارت إحدى الدراسات إلى أن النساء اللواتي لديهن مستويات عالية من الكاروتينات قد يكون لديهن خطر أقل للإصابة بسرطان الثدي.

- الجزر جيد لصحة قلبك، يسير ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وأمراض القلب جنبًا إلى جنب. ومع ذلك ، وجدت الدراسات أن تناول المزيد من الجزر يرتبط بانخفاض مستويات الكوليسترول، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

-يساعدك على إنقاص الوزن نظرًا لأن نصف كوب من الجزر يحتوي على 41 سعرًا حراريًا فقط ، فيمكن أن يساعدك في الواقع على الشعور بالشبع لفترة أطول وبالتالي تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها إذا كنت تريد إنقاص وزنك ، فحاول إضافة بعض الجزر إلى الأطعمة التي تتناولها يومياً.



فوائد الجزر

فوائد الجزر بألوانه المختلفة

الجزر يأتي بألوان مختلفة، ومهما كان لون الجزر، كما أنه غني بالعناصر الغذائية لكن بعض ألوان الجزر تحتوي على عناصر غذائية بشكل أكثر من غيرها:

-الجزر البرتقالي: اللون الكلاسيكي للجزر، والجزر البرتقالي أعلى في بيتا كاروتين، وهو صبغة مضادة للأكسدة ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من الطعام إلى تحول لون بشرتك إلى اللون البرتقالي لفترة وجيزة.

- الجزر الأصفر: يحتوي أيضًا على بيتا كاروتين ولوتين، ويعتقد الباحثون أن الكاروتين قد يحمي العينين، لأن مضادات الأكسدة تساعد في حماية الخلايا من التلف.



فوائد الجزر بألوانه

-الجزر الأحمر: يوفر البيوتين والألياف والبوتاسيوم والفيتامينات K و B6 و C ومعدن الموليبدينوم ، وهو معدن أساسي تمامًا مثل الحديد ينشط هذا العنصر المهم الإنزيمات الرئيسية في الجسم التي تساعده على التخلص من بعض السموم.

-الجزر الأرجواني أو البنفسجي: يحتوي على المزيد من الأنثوسيانين الكاروتين يدرس الباحثون قدرته على علاج الالتهابات والسمنة.

-الجزر الأبيض: تساعد أليافه في تسهيل عملية الهضم بشكل أكبر من غيره من ألوان الجزر الأخرى.