شكرا لقرائتكم خبر عن 3 توصيات من الأطباء لعلاج مشكلة تأخر الكلام عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يستطيع كثير من الآباء والأمهات اكتشاف مشكلة تأخر الكلام عند الأطفال مبكراً، فمن المهم الانتباه للكلمات التي ينطقها طفلك، وكلما قام الطبيب بتشخيص اضطرابات الكلام مبكراً زادت فرص علاجها، ووفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك" الأمريكية نتعرف على كيفية علاج مشكلة تأخر الكلام عند الأطفال واكتشافها.

وقال معالج النطق واللغة بكليفيلاند كلينيك جايمي ريتشموند بوران: "يجب الذهاب للطبيب لتقييم طفلك لغوياً إذا شككت أنه قد تأخر في نطق الكلمات، لأن كلما تم تشخيص اضطراب الكلام واللغة مبكرًا، قل تأثيره على المستوى الدراسي والاجتماعي لطفلك، لكن انتظار اتخاذ إجراء حتى يبدأ طفلك المدرسة فى سن 5 أو 6 سنوات يجعل من الصعب عليه اللحاق بأقرانه".

إذا كنت تشك فى أن طفلك يعانى من اضطراب الكلام واللغة فهناك 3 أشياء يقترحها الأطباء:

قال ريتشموند بوران، معالج النطق واللغة: "في سن الثالثة، يجب أن يكون الأطفال قادرين على نطق عدد كبير من الأحرف، ويجب أن يكون الأم والأب قادران على فهم 75٪ مما يقوله الطفل، مضيفاً أنه بحلول سن الخامسة، يجب أن يكون الأطفال قادرين على نطق معظم أصوات الكلام".

وأضاف: "الأطفال الذين لا يتحدثون كثيرًا أو لا يتحدثون على الإطلاق قد يعانون من تأخر لغوى، أحد المؤشرات على تأخر اللغة هو إذا كان طفلك البالغ من العمر عامين لا يستطيع نطق ما يقرب من 50 كلمة أو الجمع بين الكلمات لتوصيل شيء ما".

استشر طبيب الأطفال، قد تكون الخطوة الأولى هى اختبار السمع، حيث إن الأطفال الذين أصيبوا بعدوى متعددة في الأذن معرضون بشكل خاص لفقدان السمع المؤقت أو المتقطع، مما قد يجعل من الصعب نطق الأصوات بشكل صحيح. ونادرًا ما تحدث اضطرابات النطق واللغة بسبب مشاكل عصبية أو في النمو.

يساعد المعالج طفلك على تعلم إنشاء أصوات معينة عادة ما تكون جلسات العلاج مرة واحدة كل أسبوع أو أسبوعين، لذا فإن التدرب مع الوالدين أمر لا بد منه.

ويمكن اللعب مع الأطفال لتشجيعهم على استخدام أصواتهم وكلماتهم، ويمكن تقليد أصوات الطفل وفي بعض الأحيان، يعتقد الطفل أنها لعبة ويبدأ في تقليد أصوات (كلمات) الوالدين أيضًا.

قلة من الأطفال لا يرتكبون أخطاء عند تعلم الكلام ولكن إذا كان طفلك يمر بأكثر من مرحلة عابرة، فيمكن أن يساعده معالجو النطق واللغة.