شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين «سي» .. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصح د سلطان الخنيزان،الحاصل على ‏‏‏‏بورد أمريكي وكندي استشاري جلدية وليزر، بتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين “سي” لأهميتها للصحة. ونشر الخنيزان، عبر حسابه في “تويتر”، صورة لأفضل الأطعمة والفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين “سي” ومنها “التين، والكيوي والليمون والفراولة والبرتقال والتوت البري والفلفل الأحمر والأخضر والبروكلي والملفوف”.

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