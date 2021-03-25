تحذير من سيناريو خطير لكورونا في إثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر المعهد الوطني للصحة العامة في إثيوبيا، الخميس، من أن الإصابة بفيروس كورونا قد تطال واحدا من بين كل 3 أشخاص في البلاد.

وقال المعهد في بيان إن الموقف في تلك الدولة التي تقع شرقي أفريقيا فيما يتعلق بالوباء "ينذر بخطر".



ويأتي هذا الإعلان في خضم تقارير إعلامية تفيد بأن جميع أسرة العناية المركزة في البلاد صارت مشغولة، ولم يعد هناك أسطوانات أكسجين متاحة.

وجرى إجراء 7659 اختبارا للكشف عن الإصابة بالفيروس في العاصمة أديس أبابا، وجاءت نتيجة 1981 منها إيجابية، بنسبة 26%، بحسب البيان.

وأوضح المعهد الوطني أن نسبة الاختبارات التي جاءت نتيجتها إيجابية وصلت في مناطق أخرى إلى 67%.

وإثيوبيا واحدة من خمس دولة أفريقيا هي الأكثر تضررا من الجائحة في القارة.

وتشير بيانات المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض إلى أن إجمالي إصابات كوفيد-19 في البلاد بلغ 193 ألف حالة، في حين تجاوزت الوفيات جراء الوباء 2700.

وبدأت إثيوبيا تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية يوم 14 مارس/آذار الجاري، بلقاحات تلقتها في إطار مبادرة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية والتي تهدف إلى توفير اللقاحات للدول منخفضة ومتوسط الدخل.